Fortaleza: Homem ameaça atirar em funcionários de motel por demora de lanche

Um homem foi preso na manhã dessa terça-feira, 28, após ameaçar atirar contra contra funcionários de um motel no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. O suspeito, identificado como Alexandre Carneiro da Silva, 31, teria se irritado com a demora na entrega de um lanche no estabelecimento e feito uso de um rifle para amedrontar trabalhadores do local.



Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), essa não é a primeira prisão de Alexandre, que já teve cinco passagens pela polícia por crimes de homicídio doloso (quando há a intenção de matar).