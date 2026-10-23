Foto parece real, mas pode ser falsa; veja seis sinais que ajudam a identificar imagens criadas por IA

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Perla Ribeiro
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:20
Uma imagem pode parecer tão real quanto uma fotografia, mesmo sem retratar algo que aconteceu de verdade. Com o avanço da inteligência artificial (IA) generativa, imagens sintéticas estão cada vez mais convincentes, e confiar apenas na impressão visual pode não ser suficiente para identificar conteúdos falsos.
Um experimento com 32 analistas de inteligência mostrou o tamanho desse desafio: antes de receberem treinamento específico, os participantes identificaram corretamente imagens reais e geradas por IA em 72% dos casos. Após uma sessão de 30 minutos sobre padrões visuais, a precisão aumentou nove pontos percentuais.
Inteligência artificial
Para Igor Baliberdin, designer estratégico e fundador da LOOOP, com mais de 20 anos de experiência na interseção entre design, negócios e tecnologia, não existe mais um único defeito visual que permita reconhecer todas as imagens artificiais. Segundo ele, o caminho é combinar diferentes sinais e investigar o contexto em que o conteúdo foi publicado.
Confira seis cuidados indicados pelo especialista para avaliar imagens suspeitas.
Desafio vai além de identificar imagens falsas
A evolução da inteligência artificial generativa está transformando a produção de conteúdo e a maneira como as pessoas avaliam o que veem na internet. Uma pesquisa da Gartner divulgada em junho de 2026 apontou que 49% dos consumidores americanos acreditam que a IA generativa piorou a qualidade do conteúdo disponível. Entre integrantes da Geração Z e millennials, o percentual chega a 57%.
Para Baliberdin, a resposta não é presumir que todas as imagens sejam falsas, mas desenvolver uma postura crítica diante do conteúdo digital. Isso significa considerar a origem, a coerência e a intenção da publicação antes de acreditar ou compartilhar. Em um cenário no qual imagens artificiais podem se tornar cada vez mais difíceis de distinguir de fotografias reais, a verificação depende menos de encontrar um defeito isolado e mais de reunir evidências sobre o conteúdo.