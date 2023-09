Fotógrafo processa Deltan Dallagnol e pede indenização de R$ 130 mil

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol está sendo processado pelo fotojornalista Eduardo Matysiak por usar indevidamente uma foto capturada por ele em cinco publicações nas redes sociais. Segundo Ricardo Noblat, do Metrópoles, o profissional pede indenização de R$ 130 mil. Um dos posts que utiliza a fotografia critica o site Intercept Brasil, dizendo que a série jornalística “Vaza Jato”, que mostrou um conluio entre Deltan e Sergio Moro, foi um conjunto de fofocas.

Em outra publicação, com a mesma foto, Dallagnol se defende do processo de Lula contra a famosa apresentação do Power Point.