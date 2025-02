ACIDENTE NO RIO

FOTOS: Avião destruiu cabine de carro após batida durante decolagem no Galeão

Voo da Gol estava seguindo para Fortaleza quando acidente aconteceu

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 10:16

Caminhonete de manutenção foi atingida Crédito: Reprodução

O carro de manutenção atingido por um avião da Gol no momento da decolagem no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ficou com a cabine totalmente destruída. O acidente aconteceu na noite da terça-feira (11), quando o Boeing 737 Max estava acelerando na pista para a decolagem. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o estado da Chevrolet S10. Não houve feridos. >

O piloto do voo 1674 relatou o incidente ao controle de tráfego aéreo, informando que a decolagem para Fortaleza (CE) foi abortada devido à presença do carro na pista. "Trombamos num carro no meio da pista", disse um dos pilotos. A controladora de tráfego aéreo perguntou se o carro estava na mesma pista, e o piloto confirmou que sim: "No eixo da pista.">

Estado do carro após batida Crédito: Reprodução

A assessoria de imprensa do RIOGaleão não revelou qual era a função do veículo de manutenção na pista naquele momento. O acidente aconteceu por volta das 22h, e os passageiros do voo 1674 foram desembarcados diretamente na pista. >