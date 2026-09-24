POLÍCIA FEDERAL

Fraude em venda de minério levou a investigação contra esquema que envolve Alexandre Pires

Empresa suíça denunciou fraude envolvendo pó de brita e cassiterita

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:03

Alexandre Pires é investigado pela PF Crédito: Divulgação

A descoberta de que uma negociação internacional de minério envolvia material diferente do que foi comprado abriu uma investigação que chegou até o cantor Alexandre Pires. Em vez de cassiterita, uma empresa estrangeira recebeu pó de brita, em um negócio que, segundo a Polícia Federal, provocou um prejuízo estimado em US$ 48 milhões e ajudou a revelar uma estrutura de exploração ilegal de minério e lavagem de dinheiro.

O caso começou a ser investigado depois que uma empresa suíça do setor de comércio de metais procurou as autoridades brasileiras para denunciar a operação. A companhia havia contratado, em 2021, uma empresa dos Estados Unidos para intermediar a aquisição de cassiterita no Brasil. Foi durante esse processo que surgiu a suspeita de que o grupo responsável pelas negociações estava comercializando outro material como se fosse o minério adquirido.

Alexandre Pires 1 de 6

A empresa norte-americana, de acordo com a apuração, já tinha experiência no mercado brasileiro e mantinha negócios com Diego Possebon, apontado pelos investigadores como o principal articulador do esquema. Por meio dele, a companhia passou a comprar cassiterita da mineradora Betser, de Christian Costa dos Santos, outro investigado apontado como integrante da liderança do grupo.

Embora tivesse autorização para realizar atividades de mineração em Itaituba, no Pará, a Betser teria sido utilizada, segundo a PF, para dar aparência regular ao minério retirado de forma clandestina da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A investigação passou então a acompanhar a origem do material e a forma como os valores obtidos com as negociações eram movimentados.

O rastreamento financeiro levou os investigadores até Alexandre Pires. Segundo a PF, o cantor e uma empresa ligada à sua atividade musical receberam R$ 31 milhões de companhias que seriam utilizadas pela organização investigada. A suspeita é de que esses recursos tenham passado por uma estrutura destinada a fracionar, ocultar e dissimular o dinheiro.

A apuração também alcançou Matheus Possebon, que era empresário de Alexandre Pires no período investigado. Os dois irmãos, Diego e Matheus, foram alvos da segunda fase da Operação Disco de Ouro II, deflagrada nesta quarta-feira (23). Alexandre Pires também é investigado e nega participação nas irregularidades.