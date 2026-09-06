CLIMA

Frente fria atinge 10 estados e provoca chuva, temporais e queda nas temperaturas

Sistema abre caminho para uma intensa massa de ar polar nos próximos dias

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08:33

Frente fria atinge 10 estados e provoca chuva, temporais e queda nas temperaturas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma nova frente fria avança pelo Brasil neste fim de semana e deve provocar chuva, temporais e queda nas temperaturas em diferentes regiões do país. O sistema atua inicialmente no Sul, avança pelo Sudeste e aumenta as instabilidades no Centro-Oeste, abrindo caminho para uma intensa massa de ar polar entre domingo (6) e segunda-feira (7). As informações são da Climatempo.

A mudança no tempo acontece após dias de temperaturas elevadas e tempo seco em parte do Centro-Sul. A previsão indica chuva em estados como Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, além da redução das temperaturas com a chegada do ar frio.

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No Sul, a frente fria provoca chuva principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Há risco de temporais em áreas dos dois estados, enquanto o Rio Grande do Sul começa a registrar melhora no tempo e a chegada do ar frio.

No domingo, a chuva deve perder força na Região Sul, mas ainda pode atingir o norte e o leste do Paraná e parte do litoral de Santa Catarina. A massa de ar polar também aumenta a possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.

Chuva chega ao Sudeste

A frente fria também muda o cenário no Sudeste. Em São Paulo, a chuva se espalha por praticamente todo o estado durante o fim de semana, incluindo a Região Metropolitana e o litoral.

No domingo, os maiores volumes de chuva são esperados no litoral, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Grande São Paulo e Vale do Paraíba, com possibilidade de precipitações persistentes.

No Rio de Janeiro, a chuva deve alcançar grande parte do estado hoje (6), principalmente a capital, a Costa Verde, a Região Serrana e o sul fluminense.

Minas Gerais e Espírito Santo também devem registrar mudanças. As pancadas avançam por diferentes regiões mineiras durante o fim de semana, enquanto a chuva aumenta no Espírito Santo a partir de domingo.

Centro-Oeste também terá chuva

A influência da frente fria deve provocar pancadas de chuva em áreas do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal podem registrar aumento das instabilidades nos próximos dias.

Após a passagem do sistema, uma intensa massa de ar polar deve derrubar as temperaturas em grande parte do Centro-Sul.