CLIMA

Frente fria avança e provoca temporais em três estados nesta quarta (23)

Previsão é de pancadas fortes e temporais isolados

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:30

Frente fria avança e provoca temporais em três estados nesta quarta (23) Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

A frente fria que avançou pelo Sudeste aumenta a instabilidade nesta quarta-feira (23) e provoca chuva em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O sistema, que já havia provocado mudanças no tempo em São Paulo, se desloca para outras áreas da região e amplia a possibilidade de temporais.

No Rio de Janeiro, a chuva permanece ao longo do dia e pode atingir o litoral, a Região Metropolitana e áreas do interior. O avanço da frente fria também é acompanhado por ventos fortes em diferentes pontos do estado. A instabilidade deve continuar na quinta-feira, mas com tendência de volumes menores.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Em Minas Gerais, a instabilidade avança pelo Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata, Serra da Mantiqueira e áreas do centro-sul do estado. Há possibilidade de temporais isolados, com previsão de acumulados mais elevados em alguns pontos do extremo sul mineiro e da Serra da Mantiqueira.

No Espírito Santo, a chuva começa pelas áreas mais ao sul e avança para outras regiões do estado. A instabilidade deve ganhar força entre quarta e quinta-feira, favorecida pelo aumento da umidade vinda do oceano.

Em Vitória, os acumulados podem ficar pontualmente próximos de 40 milímetros.

Segundo o Climatempo, enquanto São Paulo começa a ficar na retaguarda da frente fria, a faixa de maior instabilidade se desloca para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.