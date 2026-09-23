Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frente fria avança e provoca temporais em três estados nesta quarta (23)

Previsão é de pancadas fortes e temporais isolados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:30

Inmet alerta sobre chuvas
Frente fria avança e provoca temporais em três estados nesta quarta (23) Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

A frente fria que avançou pelo Sudeste aumenta a instabilidade nesta quarta-feira (23) e provoca chuva em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O sistema, que já havia provocado mudanças no tempo em São Paulo, se desloca para outras áreas da região e amplia a possibilidade de temporais.

No Rio de Janeiro, a chuva permanece ao longo do dia e pode atingir o litoral, a Região Metropolitana e áreas do interior. O avanço da frente fria também é acompanhado por ventos fortes em diferentes pontos do estado. A instabilidade deve continuar na quinta-feira, mas com tendência de volumes menores.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Em Minas Gerais, a instabilidade avança pelo Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata, Serra da Mantiqueira e áreas do centro-sul do estado. Há possibilidade de temporais isolados, com previsão de acumulados mais elevados em alguns pontos do extremo sul mineiro e da Serra da Mantiqueira.

No Espírito Santo, a chuva começa pelas áreas mais ao sul e avança para outras regiões do estado. A instabilidade deve ganhar força entre quarta e quinta-feira, favorecida pelo aumento da umidade vinda do oceano.

Em Vitória, os acumulados podem ficar pontualmente próximos de 40 milímetros.

Segundo o Climatempo, enquanto São Paulo começa a ficar na retaguarda da frente fria, a faixa de maior instabilidade se desloca para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

A combinação da frente fria com a umidade vinda do oceano favorece a formação de nuvens carregadas e mantém a chuva especialmente no leste do Sudeste.

Mais recentes

Imagem - Formanda passa por constrangimento na formatura, entra sem música e recebe indenização

Formanda passa por constrangimento na formatura, entra sem música e recebe indenização
Imagem - Mulher tem nome e fotos vinculados a site de serviços sexuais, processa plataforma e ganha indenização na Justiça

Mulher tem nome e fotos vinculados a site de serviços sexuais, processa plataforma e ganha indenização na Justiça
Imagem - Isabelle Caracristi: mensagens com namorado revelam violência psicológica e rotina de controle contra a estudante de Direito

Isabelle Caracristi: mensagens com namorado revelam violência psicológica e rotina de controle contra a estudante de Direito