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Frente fria avança pelo Brasil e aumenta risco de chuva forte e temporais; veja áreas afetadas

Sistema aumenta as instabilidades no Sudeste e Centro-Oeste nesta sexta-feira (2), enquanto áreas do Norte também podem registrar temporais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 06:43

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Frente fria avança pelo Brasil e aumenta risco de chuva forte e temporais; veja áreas afetadas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O avanço de uma frente fria pelo Brasil aumenta a possibilidade de chuva forte e temporais em diferentes regiões nesta sexta-feira (2). Segundo a previsão da Climatempo, o sistema atua principalmente sobre o Sudeste e contribui para a expansão das áreas de instabilidade no Centro-Oeste. No Norte, algumas áreas também voltam a registrar pancadas de chuva.

Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo terão aumento das instabilidades com o avanço da frente fria. No Rio de Janeiro, há possibilidade de chuva em todas as regiões, com atenção especial para o norte fluminense.

Entre o norte do Rio de Janeiro, o sul do Espírito Santo e o Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, são esperados volumes mais elevados de chuva.

Em Minas Gerais, a chuva também ganha força em Belo Horizonte, na região Central, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, no oeste e no Sul do estado. No Espírito Santo, a instabilidade aumenta principalmente no centro-sul e em áreas próximas ao Rio de Janeiro e ao Vale do Rio Doce.

Em São Paulo, ainda há possibilidade de chuva no centro-norte, litoral, leste e Vale do Paraíba. As precipitações podem ocorrer desde as primeiras horas do dia e continuar durante a tarde.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O aumento da umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Há previsão de chuva moderada a forte e possibilidade de temporais em diferentes pontos da região.

O risco de temporais se concentra principalmente no oeste, nordeste e sul de Goiás, além do norte, centro e sudeste de Mato Grosso. Brasília também passa a ter condições mais favoráveis para chuva. Rajadas de vento podem chegar a 70 km/h em áreas do norte de Goiás e do leste de Mato Grosso.

No Norte, as pancadas de chuva voltam a atingir o Tocantins e o centro-sul do Pará, enquanto a instabilidade continua em áreas do oeste da Amazônia.

Há possibilidade de temporais no oeste do Amazonas, Acre, sudeste do Pará e oeste do Tocantins.

Após os temporais registrados no início da semana, o Sul terá uma sexta-feira de maior estabilidade. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ter predomínio de tempo firme, embora pontos do litoral paranaense e catarinense ainda possam registrar chuva isolada.

O frio também aumenta o risco de geada na Campanha gaúcha, em áreas próximas à fronteira com o Uruguai e na Serra Catarinense.

No Nordeste, o calor e o tempo seco continuam predominando. No entanto, há possibilidade de chuva isolada no oeste da Bahia e de pancadas no sul do Maranhão e do Piauí.

No sudoeste e em outras áreas do interior baiano, a umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20%. Na faixa litorânea, também há possibilidade de chuva fraca e localizada.

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