TEMPO FRIO

Frente fria avança pelo Brasil nesta terça-feira (1º) e provoca temporais e queda de temperatura

Sistema deve levar chuva forte, ventos intensos e queda de temperatura para parte do país

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:28

Frente fria avança pelo Brasil nesta terça-feira (1º) e provoca temporais e queda de temperatura Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Uma nova frente fria avança pelo Sul e Sudeste do Brasil nesta terça-feira (1º) e deve provocar temporais e queda de temperatura em diferentes áreas, segundo previsão do Climatempo.

No Sudeste, São Paulo pode registrar chuva forte, temporais e até granizo de forma localizada. As instabilidades também avançam para o Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro. Há previsão de rajadas de vento entre 50 e 70 km/h em parte da região.

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No Sul, a chuva perde força em algumas áreas, mas ainda há risco de temporais no Paraná e no litoral norte do Rio Grande do Sul. As rajadas podem chegar a 90 km/h em pontos do litoral sul de Santa Catarina e litoral norte gaúcho.

Já no Centro-Oeste, a frente fria aumenta as condições para chuva moderada a forte em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás, com possibilidade de temporais. Também há previsão de queda nas temperaturas em parte de Mato Grosso do Sul.

E na Bahia?

Na Bahia, o tempo permanece predominantemente firme e quente nesta terça-feira. O destaque é para o oeste do estado, onde a umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20%.

No Nordeste, a chuva deve se concentrar principalmente no litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, enquanto o interior da região segue com tempo quente e seco.