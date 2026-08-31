ALERTA

Frente fria avança sobre o Brasil com risco de temporais e queda de temperatura; veja áreas afetadas

Sistema deve provocar chuva forte, rajadas de vento e mudança nas temperaturas

Esther Morais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:04

Inmet emite alerta de chuvas intensas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma nova frente fria avança pelo Sul e Sudeste do Brasil na terça-feira (1º), provocando aumento das instabilidades, possibilidade de temporais e queda nas temperaturas em algumas áreas. O sistema se forma entre o fim desta segunda-feira (31) e o início de terça, durante um processo de formação de ciclone e avanço de uma frente fria na altura de Santa Catarina.

No Sul, a chuva perde força no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas ainda há possibilidade de temporais no Paraná e no litoral gaúcho. As rajadas de vento podem chegar a 90 km/h no litoral sul de Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul.

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No Sudeste, São Paulo deve ser uma das áreas mais afetadas. A frente fria encontra o ar quente e favorece a ocorrência de temporais, chuva forte e possibilidade de granizo. As instabilidades também avançam pelo Rio de Janeiro, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. No Espírito Santo, a mudança no tempo ocorre entre terça e quarta-feira.

Já no Centro-Oeste, as instabilidades aumentam principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás. Há previsão de chuva moderada a forte e risco de temporais em Mato Grosso do Sul e no sul goiano. As temperaturas também devem cair em parte de Mato Grosso do Sul.

No Nordeste, o tempo permanece predominantemente quente e seco no interior. A chuva deve se concentrar principalmente no litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. No oeste da Bahia, a umidade relativa do ar pode ficar entre 12% e 20%.