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Frente fria vai levar temperaturas mínimas próximas dos 10°C; veja previsão

Impacto será no fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:31

Nova frente fria chega nesta semana com previsão de granizo em quase todos os estados do Brasil
Nova frente fria chega nesta semana  Crédito: Shutterstock

Uma frente fria deve provocar uma mudança significativa no tempo neste fim de semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com a entrada de uma massa de ar frio que vai reduzir as temperaturas após uma sequência de dias de calor. A previsão é do site Meteored.

Apesar da chegada do sistema frontal, a previsão não indica chuva significativa associada à frente nos dois estados. A atuação deve ocorrer principalmente sobre as temperaturas, trazendo uma condição mais fria a partir de sábado (22).

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão

Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock
Quais estados podem ser afetados? A previsão aponta impactos principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com avanço das instabilidades ao longo da quinta-feira. por Bruno Peres/Agência Brasil
Haverá tempestades? Sim. A formação do ciclone deve favorecer chuvas intensas e possibilidade de tempestades severas, inicialmente em áreas do Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e no Paraná. por Divulgação / RBS / g1 RS
Os ventos podem chegar a 100 km/h? Sim. As rajadas devem ganhar força ao longo da quinta-feira e podem atingir até 100 km/h, principalmente na sexta-feira (21), quando o ciclone já estará formado e se afastando em direção ao oceano. por Wikimedia commons
O que acontece depois? Na sexta-feira, uma massa de ar frio deve avançar sobre a Região Sul, provocando queda nas temperaturas. O ciclone deve continuar se afastando do continente, enquanto as condições de vento e chuva começam a perder força. por Meteored
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Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock

Até sexta-feira (21), o calor continua predominando, com máximas acima dos 30°C em grande parte das áreas. No interior de São Paulo, as temperaturas podem se aproximar dos 40°C, acompanhadas de baixos índices de umidade.

A mudança começa a ser percebida no sábado (22), quando a massa de ar frio avança pela região. O amanhecer deve ser frio em diversas localidades, enquanto as temperaturas máximas ficam mais baixas durante a tarde.

Temperaturas caem no sábado

Na capital paulista, a previsão aponta mínima de 11°C e máxima de 23°C no sábado. No Rio de Janeiro, os termômetros devem variar entre 19°C e 24°C.

Em São Paulo, as mínimas devem ficar principalmente entre 11°C e 14°C, podendo chegar a 8°C em áreas mais elevadas do leste do estado. Entre os locais com previsão de temperaturas mais baixas estão Mogi das Cruzes, com 10°C, Cunha, com 9°C, e Bom Sucesso de Itararé, com 8°C.

No Rio de Janeiro, as mínimas devem variar entre 15°C e 22°C, com possibilidade de marcas próximas de 11°C na Região Serrana.

As máximas também serão reduzidas. Em áreas do centro-leste paulista, os termômetros podem ficar abaixo dos 26°C e chegar a 15°C ou 16°C em pontos mais elevados do leste. No Rio, as máximas não devem passar dos 24°C, com temperaturas ainda menores em áreas serranas.

No domingo (23), o frio deve permanecer principalmente durante as primeiras horas do dia, enquanto as tardes terão temperaturas mais amenas.

Em grande parte de São Paulo, as mínimas devem ficar entre 11°C e 15°C, podendo chegar a 8°C a 10°C em áreas elevadas do leste. No Rio de Janeiro, a previsão indica mínimas entre 12°C e 19°C, com possibilidade de 10°C a 11°C em pontos mais altos da Região Serrana.

À tarde, as máximas devem variar entre 20°C e 27°C na maior parte do Rio de Janeiro. Em São Paulo, as temperaturas ficam mais baixas principalmente no leste do estado, onde podem variar entre 15°C e 18°C.

A tendência é de que o tempo continue mais frio no início da próxima semana em boa parte dos dois estados, com mínimas próximas dos 10°C e máximas que podem não passar dos 20°C.

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Frente Fria

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