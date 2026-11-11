CRIME

Frentista é perseguido e morto a tiros por dono de carro de luxo após acidente de trânsito

Arthur Andrew Caetano Gonçalves, 30 anos, foi morto após colisão com uma bicicleta elétrica

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:48

Frentista de 30 anos foi morto a tiros após bater em carro de luxo Crédito: Reprodução

O frentista Arthur Andrew Caetano Gonçalves, 30 anos, foi morto a tiros após uma discussão no trânsito no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (9) e foi registrado por câmeras de segurança. Maicon Cosme Pereira de Souza, 39 anos, suspeito do crime, se entregou à polícia na noite desta terça-feira (10), de acordo com informações do g1 Rio de Janeiro.

A confusão começou quando Arthur, que estava em uma bicicleta elétrica, bateu na traseira de um carro de luxo após o motorista frear repentinamente. Imagens mostram o condutor deixando o veículo após a colisão e o frentista saindo do local com a bicicleta. Em seguida, Maicon entra no carro e também sai com o carro.

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O motorista teria perseguido Arthur e efetuado dois disparos contra ele. A vítima caiu na via e morreu antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e policiais militares também estiveram no local. Segundo a investigação, Maicon já respondia a um procedimento por ameaça com arma de fogo em decorrência de outra briga de trânsito.