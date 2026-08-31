DECISÃO

Frentista toma cerveja durante o intervalo no trabalho, é demitido por justa causa e consegue indenização na Justiça

Além de reverter a demissão, Terceira Turma manteve indenização de R$ 5 mil por danos morais ao trabalhador

Wendel de Novais

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17:52

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Crédito: Reprodução

Um frentista foi demitido por justa causa após tomar uma cerveja durante o intervalo para refeição, mas conseguiu reverter a punição na Justiça do Trabalho. A Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a decisão que anulou a dispensa e ainda confirmou o pagamento de R$ 5 mil por danos morais. Para os desembargadores, as empresas não conseguiram provar que o trabalhador estava embriagado, teve a capacidade profissional afetada ou colocou outras pessoas em risco.

O caso aconteceu em um posto de combustíveis de Goiânia. De acordo com os registros apresentados no processo, o frentista comprou a cerveja às 11h08 e teve o início do intervalo intrajornada registrado às 11h10. Na ação trabalhista, ele afirmou que consumiu a bebida, de baixo teor alcoólico, enquanto fazia sua refeição e durante o período destinado ao descanso.

As empresas, porém, entenderam que o consumo de álcool havia ocorrido durante o expediente e classificaram a conduta como mau procedimento e indisciplina. A defesa também argumentou que o frentista trabalhava em um ambiente de risco e que a gravidade do comportamento seria suficiente para justificar a demissão por justa causa, sem necessidade de advertências ou outras punições anteriores.

A 16ª Vara do Trabalho de Goiânia, no entanto, anulou a justa causa e transformou a dispensa em demissão sem justa causa. A decisão determinou ainda o pagamento das verbas rescisórias, da multa prevista no artigo 477 da CLT e de indenização por danos morais. As empresas recorreram ao TRT-GO, mas a Terceira Turma manteve a sentença.

Tribunal de Justiça do Trabalho decretou o pagamento de indenização por danos morais 1 de 7

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Luciano Santana Crispim, destacou que a justa causa é a punição mais severa prevista na legislação trabalhista e, por isso, precisa ser sustentada por provas consistentes e compatíveis com a gravidade atribuída ao empregado. Para o magistrado, o intervalo de apenas dois minutos entre a compra da bebida e o registro do início da pausa não era suficiente para demonstrar que a cerveja havia sido consumida durante o trabalho.

Também não foram identificados prejuízos à atividade, acidentes ou riscos provocados pelo trabalhador. “A mera aquisição de uma cerveja de baixo teor alcoólico, consumida no intervalo, desacompanhada de prova de embriaguez, incapacidade laboral ou comprometimento da segurança operacional, não autoriza automaticamente a aplicação da sanção máxima”, afirmou o relator.

A tentativa das empresas de apontar um suposto histórico de consumo de álcool também não convenceu o tribunal. Segundo a defesa, o frentista teria admitido internamente que costumava beber durante o trabalho, mas nenhum documento, gravação ou declaração foi apresentado para comprovar a alegação.

O mesmo ocorreu com as supostas advertências anteriores: embora o representante das empresas tenha mencionado punições verbais e escritas durante a audiência, não foram juntados documentos que comprovassem o histórico disciplinar. Para o colegiado, cabia às empregadoras demonstrar os fatos usados para sustentar a justa causa.

A Terceira Turma também manteve a indenização de R$ 5 mil por danos morais. O relator explicou que a simples reversão da justa causa não gera automaticamente direito à reparação, mas considerou que, neste caso, a empresa ultrapassou os limites do poder disciplinar ao atribuir ao trabalhador uma conduta grave sem apresentar provas suficientes.