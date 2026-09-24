ACORDO

Frigorífico com máquinas perigosas e falhas na prevenção de acidentes terá que pagar indenização milionária

Fiscalização também apontou riscos na refrigeração por amônia

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:46

Fiscalização encontrou irregularidades em frigorífico Crédito: Divulgação

A Pampeano Alimentos, do grupo MBRF, terá de pagar R$ 1,4 milhão por dano moral coletivo e corrigir problemas na unidade de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. As medidas foram estabelecidas em um acordo assinado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em 18 de setembro, após uma fiscalização identificar riscos à saúde e à segurança dos funcionários.

Na inspeção, realizada em junho, os fiscais encontraram máquinas sem proteção adequada, falhas nos sistemas de parada de emergência, níveis elevados de ruído e inadequações no sistema de refrigeração por amônia. Também foram apontados problemas nos vestiários, subnotificação de acidentes e falhas na investigação de doenças relacionadas ao trabalho.

TAC foi firmado com frigorífico 1 de 11

Pelo acordo, a empresa deverá instalar proteções nos equipamentos e modificar tarefas que exigem esforço repetitivo ou movimentação excessiva de cargas. O documento prevê ainda melhorias nos postos de trabalho e pausas para funcionários que atuam em ambientes frios. A Pampeano se comprometeu a adotar um sistema eletrônico individual para registrar essas pausas.

A empresa também terá de melhorar os procedimentos de prevenção e registro de acidentes e doenças ocupacionais, controlar a exposição ao ruído e reforçar as medidas contra assédio moral e sexual. O descumprimento das obrigações pode gerar multas.