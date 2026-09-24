Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frigorífico com máquinas perigosas e falhas na prevenção de acidentes terá que pagar indenização milionária

Fiscalização também apontou riscos na refrigeração por amônia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:46

Fiscalização encontrou irregularidades em frigorífico
Fiscalização encontrou irregularidades em frigorífico Crédito: Divulgação

A Pampeano Alimentos, do grupo MBRF, terá de pagar R$ 1,4 milhão por dano moral coletivo e corrigir problemas na unidade de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. As medidas foram estabelecidas em um acordo assinado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em 18 de setembro, após uma fiscalização identificar riscos à saúde e à segurança dos funcionários.

Na inspeção, realizada em junho, os fiscais encontraram máquinas sem proteção adequada, falhas nos sistemas de parada de emergência, níveis elevados de ruído e inadequações no sistema de refrigeração por amônia. Também foram apontados problemas nos vestiários, subnotificação de acidentes e falhas na investigação de doenças relacionadas ao trabalho.

TAC foi firmado com frigorífico

Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
Detalhes do TAC firmado por Reprodução
1 de 11
Detalhes do TAC firmado por Reprodução

Pelo acordo, a empresa deverá instalar proteções nos equipamentos e modificar tarefas que exigem esforço repetitivo ou movimentação excessiva de cargas. O documento prevê ainda melhorias nos postos de trabalho e pausas para funcionários que atuam em ambientes frios. A Pampeano se comprometeu a adotar um sistema eletrônico individual para registrar essas pausas.

A empresa também terá de melhorar os procedimentos de prevenção e registro de acidentes e doenças ocupacionais, controlar a exposição ao ruído e reforçar as medidas contra assédio moral e sexual. O descumprimento das obrigações pode gerar multas.

Após a fiscalização de junho, a Pampeano já havia assinado um primeiro acordo para corrigir situações de risco imediato. O novo documento estabelece mudanças mais amplas nas condições de trabalho da unidade.

Mais recentes

Imagem - Fraude em venda de minério levou a investigação contra esquema que envolve Alexandre Pires

Fraude em venda de minério levou a investigação contra esquema que envolve Alexandre Pires
Imagem - Funcionário é humilhado e chamado de ‘gordinho’ pelo chefe, processa empresa e vai ganhar indenização

Funcionário é humilhado e chamado de ‘gordinho’ pelo chefe, processa empresa e vai ganhar indenização
Imagem - Jovem que 'desapareceu' após pegar viagem de app falou com a família 3h antes do acidente

Jovem que 'desapareceu' após pegar viagem de app falou com a família 3h antes do acidente