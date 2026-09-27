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Funcionária com autismo é demitida no período de experiência, entra com processo contra empresa e ganha indenização na Justiça

TRT-3 apontou falta de suporte individualizado e ausência de justificativa para a demissão.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 16:31

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

A Cimed Indústria foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 5 mil em indenização por danos morais a uma funcionária com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que foi dispensada antes do fim do contrato de experiência. A decisão foi tomada pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3).

A trabalhadora havia sido contratada em 18 de agosto de 2025 para atuar como auxiliar de produção, com salário de R$ 2 mil. O contrato de experiência tinha previsão de término em 18 de novembro, mas a empresa encerrou o vínculo antecipadamente, em 15 de outubro daquele ano.

Ao analisar o recurso apresentado pela funcionária, o tribunal considerou que a dispensa teve caráter discriminatório. O relator, desembargador Ricardo Marcelo Silva, destacou que a contratação pelo sistema de cotas não se limita ao preenchimento de vagas e que a empresa deve oferecer condições de trabalho acessíveis e suporte individualizado às pessoas com deficiência.

Justiça

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Um dos pontos considerados pelos desembargadores foi o depoimento do representante da empresa. Segundo a decisão, ele reconheceu que a trabalhadora não recebeu treinamento individual ou apoio facilitador. Também afirmou que um dos motivos da dispensa teria sido o absenteísmo, mas o tribunal apontou que as fichas de treinamento não registravam ausências da funcionária.

A decisão também apontou que não havia comprovação de motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro para a rescisão antecipada do contrato. Para o relator, a dispensa provocou sofrimento psíquico e abalo moral à trabalhadora, justificando a indenização.

O julgamento ocorreu em 18 de agosto de 2026. Por maioria de votos, a 10ª Turma deu provimento parcial ao recurso da trabalhadora e fixou a indenização em R$ 5 mil. O processo ainda teve um voto divergente, que defendia uma indenização de R$ 10 mil.

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