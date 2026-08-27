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Funcionária com gravidez de risco é obrigada a trabalhar de pé, processa restaurante e ganha indenização na Justiça

Justiça entendeu que restaurante colocou em risco a saúde da trabalhadora e do bebê ao ignorar restrições médicas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:32

Grávida
Grávida Crédito: Shutterstock

Uma auxiliar de cozinha com gravidez de risco conseguiu na Justiça o direito de encerrar o contrato de trabalho e receber indenização após ter sido mantida em atividades que exigiam permanecer de pé. A funcionária havia apresentado à empresa um relatório médico com restrições relacionadas à gestação, mas o restaurante não adaptou suas condições de trabalho.

O caso aconteceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A Justiça do Trabalho reconheceu que a empresa descumpriu o dever de proteger a saúde da gestante e do bebê e determinou a rescisão indireta do contrato, modalidade aplicada quando a falta grave é atribuída ao empregador.

O restaurante argumentou que recebeu as recomendações médicas, mas afirmou que a função de auxiliar de cozinha exigia movimentação constante e permanência em pé. Por ser um estabelecimento de pequeno porte, a empresa alegou que não teria condições de criar uma nova função ou adaptar completamente as atividades da funcionária.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

Para a juíza Aline Queiroga Fortes Ribeiro, da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis, as recomendações médicas foram ignoradas. A magistrada destacou que a manutenção da trabalhadora em atividades realizadas de pé era ainda mais preocupante diante da condição de gravidez de risco e das normas de saúde e segurança que determinam a proteção da gestante.

A decisão garantiu à auxiliar o pagamento de aviso-prévio indenizado, multa prevista na CLT e indenização correspondente ao período de estabilidade gestacional. O valor inclui salários e demais direitos relativos ao período entre o encerramento do contrato e cinco meses após o parto.

A empresa recorreu, mas a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a sentença. Para os julgadores, a falta de adaptação das atividades colocou em risco a saúde e a segurança da trabalhadora e poderia comprometer a gestação. Não cabe mais recurso, e o processo está na fase de execução.

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Processo Restaurante Justiça do Trabalho

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