DECISÃO

Funcionária da Osklen tem burnout, é demitida após 15 anos na empresa e consegue indenização de R$ 45 mil na Justiça

Colegas relataram crises de pânico, gritos e tratamento "passivo-agressivo" contra a modelista durante quase 15 anos de trabalho.

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:16

Funcionária trabalhou em uma das unidades da Osklen no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Uma modelista que trabalhou por quase 15 anos na Osklen será indenizada em R$ 45 mil após a Justiça do Trabalho reconhecer que ela foi vítima de assédio moral no ambiente profissional. A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) entendeu que a trabalhadora era submetida a cobranças excessivas, pressão por metas e situações humilhantes diante de colegas. A decisão também levou em consideração relatos de crises de pânico e ansiedade sofridas pela profissional durante o período em que trabalhava na empresa.

A trabalhadora foi contratada em 2009 e permaneceu na empresa até 2023, quando foi dispensada sem justa causa. Após o desligamento, ela entrou com uma ação na 13ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e relatou que sofria cobranças intensas de superiores, além de tratamento grosseiro e desrespeitoso. Segundo a profissional, sua produtividade era exposta perante outros empregados e as cobranças também aconteciam durante reuniões voltadas para metas e resultados.

De acordo com os documentos apresentados no processo, a situação teria provocado o agravamento de problemas relacionados à saúde mental. A trabalhadora apresentou registros médicos que apontavam síndrome de burnout, crises diárias de ansiedade e necessidade de acompanhamento psicológico e uso de medicamentos. Ela também precisou se afastar do trabalho e recebeu auxílio-doença. A profissional alegou ainda que a empresa sabia de seu estado de saúde quando decidiu dispensá-la e sustentou que a demissão teria sido discriminatória.

Justiça 1 de 4

A Osklen negou a existência de assédio moral e afirmou que as cobranças faziam parte da rotina profissional. A representante da empresa declarou que eram realizadas reuniões semanais ou mensais para acompanhamento de metas e resultados e que a produtividade da trabalhadora permanecia dentro do esperado até a dispensa. Segundo a defesa, o desligamento ocorreu em razão de um corte de custos.

Na primeira instância, os pedidos da trabalhadora foram rejeitados. O juízo considerou que as provas não eram suficientes para caracterizar o assédio moral e entendeu que as cobranças por resultados estavam dentro dos limites do poder de direção da empresa. A decisão também afastou a relação entre o trabalho e os problemas de saúde apresentados pela modelista e não reconheceu a alegação de dispensa discriminatória. O caso chegou ao TRT-1 após recurso.

Ao reexaminar as provas, porém, a 6ª Turma chegou a uma conclusão diferente sobre o assédio. O relator, desembargador Jorge Orlando Sereno Ramos, considerou relevantes os depoimentos de colegas que descreveram um ambiente marcado por pressão e situações de constrangimento. Uma das testemunhas afirmou que havia humilhações "passivo-agressivas" e contou ter presenciado uma superior questionar, em tom de deboche, por que a modelista estava treinando uma funcionária. Segundo o relato, a situação acabou enfraquecendo a autoridade da trabalhadora diante da colega.

Outra testemunha disse ter visto a modelista passar mal diversas vezes, inclusive durante crises de pânico e ansiedade, e relatou que chegou a acompanhá-la até a enfermaria. Também afirmou que a profissional costumava sair abalada de reuniões com uma das responsáveis pelo ateliê e que teria recebido orientação do médico da própria empresa para procurar tratamento especializado, porque já não estaria em condições de continuar trabalhando. A testemunha relatou ainda ter procurado ajuda psicológica por causa do tratamento recebido no ambiente profissional e disse ter presenciado outra colega sofrer um surto. Também houve menção a reclamações feitas ao setor de Recursos Humanos.

Para o relator, os depoimentos, somados aos documentos médicos, demonstraram que a situação ultrapassou o limite das cobranças normais de uma relação de emprego. O desembargador destacou que exigir metas e acompanhar resultados faz parte do poder diretivo do empregador, mas essa prerrogativa não permite práticas abusivas capazes de atingir a integridade moral e a saúde mental do trabalhador. Com base nesse entendimento, a Turma reconheceu o assédio moral e fixou a indenização em R$ 45 mil, considerando a gravidade dos fatos, a condição da trabalhadora e a capacidade econômica da empresa.