Funcionária de banco é presa por desvio de R$ 2 milhões de contas de clientes

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 22:49
Uma funcionária do Banco Santander, em Miguelópolis, no interior de São Paulo, foi presa nesta segunda-feira (28) sob suspeita de desviar cerca de R$ 2 milhões de contas de clientes. Além dela, o namorado também foi detido.
A mulher, identificada como Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, é suspeita de realizar os desvios dentro da agência bancária, segundo informações do portal g1. Durante os 12 anos em que trabalhou no local, ela teria realizado movimentações e saques principalmente em contas de clientes idosos.
Funcionária de banco e namorado são presos por desvio de R$ 2 milhões de contas de clientes
Os casos foram denunciados à polícia após as vítimas identificarem movimentações que não reconheciam em suas contas.
Vanessa e o namorado, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56 anos, são investigados pelos crimes de furto mediante abuso de confiança contra pessoas idosas e vulneráveis e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os valores desviados eram transferidos para outras contas, incluindo as de casas de apostas, com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro.
Em nota, a defesa de Adilson afirmou que ele não tem conhecimento das acusações e negou envolvimento em qualquer atividade ilícita. A defesa de Vanessa não se pronunciou.
O Santander informou que colabora com as investigações e afirmou que nenhum cliente terá prejuízo em decorrência do suposto esquema.