INVESTIGAÇÃO

Funcionária de banco é presa por desvio de R$ 2 milhões de contas de clientes

Namorado da suspeita, que é dentista, também foi preso

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 22:49

Vanessa Gonçalves Miranda e Adilson Coelho de Paula foram presos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma funcionária do Banco Santander, em Miguelópolis, no interior de São Paulo, foi presa nesta segunda-feira (28) sob suspeita de desviar cerca de R$ 2 milhões de contas de clientes. Além dela, o namorado também foi detido.

A mulher, identificada como Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, é suspeita de realizar os desvios dentro da agência bancária, segundo informações do portal g1. Durante os 12 anos em que trabalhou no local, ela teria realizado movimentações e saques principalmente em contas de clientes idosos.

Funcionária de banco e namorado são presos por desvio de R$ 2 milhões de contas de clientes 1 de 6

Os casos foram denunciados à polícia após as vítimas identificarem movimentações que não reconheciam em suas contas.

Vanessa e o namorado, o dentista Adilson Coelho de Paula, de 56 anos, são investigados pelos crimes de furto mediante abuso de confiança contra pessoas idosas e vulneráveis e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os valores desviados eram transferidos para outras contas, incluindo as de casas de apostas, com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro.

Em nota, a defesa de Adilson afirmou que ele não tem conhecimento das acusações e negou envolvimento em qualquer atividade ilícita. A defesa de Vanessa não se pronunciou.