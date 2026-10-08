DECISÃO JUDICIAL

Funcionária de hospital desenvolve burnout e ansiedade, Justiça reconhece relação com trabalho e determina indenização

Trabalhadora terá direito a pensão e R$ 20 mil por danos morais após perícia apontar que as condições profissionais contribuíram para o adoecimento

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 07:29

Funcionária de hospital desenvolve burnout e ansiedade, Justiça reconhece relação com trabalho e determina indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Crises de ansiedade, insônia, irritabilidade, choro frequente e esgotamento emocional passaram a fazer parte da rotina de uma supervisora de segurança do trabalho de um hospital de Cuiabá. Diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e síndrome de burnout, a trabalhadora conseguiu o reconhecimento da relação entre o trabalho e o adoecimento e terá direito a indenização por dano moral de R$ 20 mil, além de uma pensão.

A decisão foi tomada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT), que manteve parte da sentença da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá. Os desembargadores reconheceram o chamado nexo de concausalidade, quando o trabalho não é a causa exclusiva da doença, mas contribui para o surgimento ou agravamento do problema de saúde.

Burnout 1 de 5

A trabalhadora atuou por mais de cinco anos no hospital como supervisora do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Entre as funções estavam a liderança da equipe técnica, o acompanhamento do cumprimento das normas de segurança, a realização de rondas e a condução de treinamentos.

Ao recorrer à Justiça, ela afirmou que desenvolveu os problemas psiquiátricos em razão das condições de trabalho e de uma jornada que considerava excessivamente penosa. A empresa, por outro lado, negou a existência de cobranças excessivas, metas, pressão hierárquica, repreensões públicas, sobrecarga de trabalho ou resistência ao recebimento de atestados médicos.

Perícia apontou relação entre trabalho e adoecimento

Durante o processo, uma perícia médica identificou crises de ansiedade e sintomas depressivos. O laudo também destacou a ausência de histórico psiquiátrico anterior relevante e concluiu que o trabalho havia atuado como fator significativo para o desenvolvimento ou agravamento do quadro.

A perícia apontou ainda uma redução de 20% da capacidade laboral da trabalhadora. Como não foi possível estabelecer qual percentual dessa redução decorria especificamente das condições profissionais, foi mantido o entendimento da sentença de que o trabalho contribuiu em 50% para a perda da capacidade.

Ao analisar os recursos, a 2ª Turma acompanhou o voto da relatora, desembargadora Eleonora Lacerda, que considerou válida a perícia por não haver elementos capazes de afastar as conclusões do laudo. “Assim, tenho que o conjunto probatório demonstra o nexo de concausalidade entre a moléstia que acomete a autora e o trabalho”, afirmou a relatora.

Pensão será paga de uma só vez

A pensão será paga em parcela única, considerando o período até 2055, ano em que a trabalhadora completará 75 anos. A 2ª Turma, porém, modificou a forma de cálculo da indenização antecipada. Em vez do desconto fixo de 20% aplicado na primeira sentença, os desembargadores determinaram a adoção do critério do valor presente, que considera as vantagens econômicas de receber antecipadamente uma quantia que seria paga ao longo dos anos.

Com a mudança, a pensão terá redutor de 50%, percentual que correspondia ao máximo expressamente pedido pela empresa em seu recurso. Segundo a relatora, um desconto fixo pode tratar de maneira igual situações em que o período de antecipação é diferente. Já o critério do valor presente permite que o cálculo seja proporcional ao tempo antecipado.

Indenização por dano moral fica em R$ 20 mil

A trabalhadora também pediu o aumento da indenização por dano moral, de R$ 20 mil para R$ 60 mil. O pedido, entretanto, foi rejeitado pela 2ª Turma. Para os desembargadores, o valor definido na sentença está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro ponto alterado pelo TRT/MT foi a rescisão indireta do contrato de trabalho, que havia sido reconhecida na primeira decisão em razão do não pagamento do adicional de insalubridade. Para a 2ª Turma, embora o adicional possa ser cobrado judicialmente, o simples inadimplemento da parcela não representa, por si só, falta grave suficiente para justificar a rescisão indireta prevista no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).