DECISÃO

Funcionária descobre câncer, é demitida de empresa por faltar para ir na quimioterapia e ganha indenização de R$ 1,1 milhão na Justiça

Ex-funcionária alegou que precisava se ausentar para fazer quimioterapia; empresa também terá que rever procedimentos internos

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:57

Funcionária descobriu câncer e foi demitida de empresa Crédito: Divulgação

Uma demissão ocorrida durante um tratamento contra o câncer terminou em um acordo de US$ 230 mil (aproximadamente R$ 1,1 milhão) nos Estados Unidos. O valor será pago pela Butterball, empresa do setor de alimentos da Carolina do Norte, à ex-funcionária Marie Marc, em um caso que envolveu as condições oferecidas para que ela pudesse continuar trabalhando enquanto fazia quimioterapia.

A disputa começou depois que Marc passou a se ausentar do trabalho em razão do tratamento. Segundo a ação apresentada pela Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEOC), ela comunicou a necessidade das faltas e tentou regularizar as ausências. Ainda assim, os períodos em que ficou afastada não foram reconhecidos como licença pela empresa. Posteriormente, Marc perdeu o emprego por não cumprir as regras internas de frequência.

O órgão federal responsável pelo processo sustentou que a Butterball deveria ter considerado alternativas para acomodar a situação da funcionária. A EEOC apontou uma possível violação da chamada ADA, legislação americana que estabelece proteções para pessoas com deficiência e prevê, em determinadas circunstâncias, a adoção de adaptações razoáveis no ambiente profissional.

Justiça 1 de 4

Antes de levar o caso aos tribunais, a comissão informou à companhia que havia identificado possíveis irregularidades e buscou uma solução negociada. Como as tentativas de conciliação não tiveram resultado, a EEOC apresentou uma ação na Justiça federal no começo deste ano. A Butterball contestou as acusações em uma manifestação apresentada em julho, mas posteriormente optou por encerrar a disputa por meio de um acordo.

O pagamento foi dividido em diferentes categorias. Cerca de US$ 18 mil correspondem a salários atrasados, enquanto US$ 135 mil serão destinados a danos compensatórios. O restante, US$ 77 mil, será utilizado para despesas relacionadas aos honorários e custos jurídicos. As partes registraram no acordo que a intenção é evitar "o peso, o custo ou a demora de um litígio adicional".