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Funcionária do Burger King é humilhada por não caber no uniforme, entra com processo contra empresa e ganha indenização na Justiça

Trabalhadora precisou pagar por adaptação da calça e, segundo testemunhas, ouviu de uma superiora que deveria emagrecer

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:59

Funcionária foi humilhada em uma das unidades do Burguer King
Funcionária foi humilhada em uma das unidades do Burguer King Crédito: Reprodução

Uma funcionária do Burger King de São Paulo que sofreu constrangimentos por não conseguir vestir o uniforme fornecido pela empresa teve mantida pela Justiça do Trabalho a indenização por danos morais. A trabalhadora precisou procurar uma costureira para adaptar a calça e, depois da alteração, passou a ser alvo de comentários depreciativos de colegas e da própria gerência.

O caso foi analisado pela 20ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que também confirmou a rescisão indireta do contrato de trabalho. A modalidade permite ao empregado encerrar o vínculo diante de uma falta grave cometida pelo empregador, com direitos semelhantes aos de uma demissão sem justa causa.

Segundo o processo, a rede de restaurantes exigia que os funcionários utilizassem o fardamento, mas não disponibilizou à trabalhadora uma peça que fosse adequada às suas características físicas. Para conseguir trabalhar, ela precisou pagar pela adaptação da calça, que recebeu remendos triangulares na parte traseira.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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A alteração acabou chamando a atenção no ambiente de trabalho e provocou situações de humilhação. Testemunhas relataram que colegas faziam piadas sobre a roupa e que uma superiora chegou a dizer que a funcionária deveria emagrecer para conseguir usar o uniforme disponibilizado pela empresa.

Para o juiz-relator João Forte Júnior, a situação revelou uma conduta incompatível com a relação de trabalho. Segundo ele, houve “desprezo da superiora hierárquica pela reclamante e uma completa inversão de valores, no sentido de que a trabalhadora deveria se adaptar ao uniforme e não o uniforme ser adequado à trabalhadora”. O colegiado entendeu ainda que a situação ultrapassou um simples desconforto e configurou dano moral in re ipsa, que decorre da própria conduta ilícita, sem necessidade de comprovar um prejuízo específico.

Além da indenização, a gravidade dos fatos foi considerada suficiente para justificar a rescisão indireta. O processo, porém, ainda não chegou ao fim: atualmente, aguarda o julgamento de embargos de declaração e a análise de admissibilidade de eventual recurso de revista.

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Burguer King Justiça do Trabalho

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