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Funcionária é alvo de racismo em salão de beleza, escuta que 'cabelo ruim é igual bandido' e consegue indenização na Justiça

Tribunal reconheceu discriminação e manteve a reparação para a vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:28

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Uma trabalhadora de um salão de beleza de Belo Horizonte receberá R$ 7 mil por danos morais após ser vítima de uma ofensa racista relacionada ao cabelo. O comentário foi feito por um prestador de serviços do estabelecimento e foi considerado discriminatório pela Justiça do Trabalho.

Na denúncia, a  funcionária detalhou a ofensa. “Hoje você está bonita, porque seu cabelo está preso. Cabelo ruim é igual bandido, só fica bonito preso”, afirmou o prestador. De acordo com o processo, as empresas responsáveis pelo salão não negaram que a frase tenha sido dita, mas argumentaram que as declarações aconteciam em tom de brincadeira e também eram direcionadas a outras funcionárias.

A proprietária afirmou que havia advertido verbalmente o prestador e que os parceiros recebiam orientações para conhecer e assinar o código de conduta do estabelecimento. O caso foi analisado pela 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que estabeleceu indenização de R$ 20 mil. Porém, tanto a trabalhadora quanto as empresas recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG).

Justiça

Justiça por Shutterstock
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A funcionária pediu que o valor fosse elevado para R$ 50 mil, enquanto as empresas contestaram a condenação, alegando, entre outros argumentos, que não havia comprovação de abalo psicológico e que a ofensa partiu de um prestador de serviços. Ao julgar os recursos, a Sétima Turma do TRT-MG reconheceu a ocorrência de discriminação racial e entendeu que o comentário ultrapassou qualquer limite.

O desembargador Fernando Rios Neto, relator do caso, ressaltou que cabe ao empregador garantir um ambiente profissional livre de discriminação, mesmo quando a conduta ofensiva é praticada por alguém contratado como prestador de serviços. “As ofensas revelam-se ofensivas e discriminatórias, ultrapassando os limites do razoável, pelo que são inaceitáveis em qualquer ambiente de trabalho”, afirmou.

Apesar de reconhecer o direito à reparação, o tribunal reduziu a indenização de R$ 20 mil para R$ 7 mil. Entre os critérios considerados estavam a duração do contrato, de apenas quatro meses, e o salário mensal da funcionária, de R$ 1.936,21. A decisão também manteve a rescisão indireta do vínculo empregatício e negou, por unanimidade, o pedido de aumento da indenização.

A trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde o processo aguarda julgamento.

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