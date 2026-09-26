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Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais

Trabalhadora foi acusada de uso indevido de cartão e chamada de “ladra” na frente de outras pessoas; empresa não comprovou a falta grave e terá de pagar R$ 5 mil por danos morais, além das verbas rescisórias

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:43

Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais
Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho anulou a demissão por justa causa de uma funcionária de supermercado em Rondônia que havia sido acusada publicamente de furto por uma cliente. Segundo o processo, a trabalhadora foi acusada de uso indevido de cartão e chamada de “ladra” na presença de outras pessoas, mas não houve comprovação de que ela tivesse cometido a falta grave.

A decisão reconheceu que o desligamento ocorreu por iniciativa do empregador, sem justa causa, e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes, dos valores devidos de FGTS e de R$ 5 mil por danos morais. A sentença foi proferida em 4 de setembro pelo juiz Marcelo José Lourenço do Carmo, titular da Vara do Trabalho responsável pelo caso.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Funcionária foi chamada de “ladra” diante de outras pessoas

De acordo com o processo, a trabalhadora foi acusada por uma cliente de uso indevido de cartão e chamada de “ladra” na presença de outras pessoas. Testemunhas apresentadas pela própria empresa confirmaram a situação considerada vexatória. Para o magistrado, o episódio ultrapassou os limites de um conflito cotidiano.

Na avaliação registrada na sentença, o supermercado tinha o dever de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, inclusive diante de agressões verbais, mas se omitiu diante da situação.“O empregador tem o dever de proporcionar um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e seguro, inclusive diante de situações de violência psicológica ou agressões verbais, não podendo se omitir e, tampouco, penalizar a vítima de forma precipitada”, destacou o juiz.

Segundo a decisão, a empresa não apenas deixou de proteger a funcionária durante o episódio, como também aplicou a penalidade máxima do contrato de trabalho sem comprovar a prática do ato faltoso.

Justiça reverte justa causa e determina pagamento de direitos

Com a reversão da justa causa, a trabalhadora passa a ter direito às verbas rescisórias correspondentes a uma dispensa sem justa causa. A sentença líquida foi fixada em R$ 10.419,40, além da indenização por danos morais.

O supermercado deverá pagar:

  • aviso-prévio indenizado de 30 dias;
  • férias proporcionais acrescidas de um terço;
  • 13º salário proporcional;
  • multa de 40% sobre o FGTS;
  • multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT.

A empresa também deverá comprovar os depósitos de FGTS devidos e corrigir a data de baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da funcionária para 24 de julho de 2026, considerando a projeção do aviso-prévio. A determinação deverá ser cumprida no prazo de cinco dias após a intimação, sob pena de multa diária.

Além das verbas trabalhistas, a Justiça fixou R$ 5 mil de indenização por danos morais. A decisão considerou a acusação pública feita contra a trabalhadora e a forma como o empregador lidou com o episódio.O entendimento mencionado na sentença também considera a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a reversão de justa causa baseada em acusações de improbidade sem comprovação.

Nesses casos, a violação à honra e à imagem do trabalhador pode justificar a reparação por dano moral.A funcionária recebeu ainda o benefício da justiça gratuita. Já os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da liquidação, a serem pagos pela empresa.

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