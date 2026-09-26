DECISÃO

Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais

Trabalhadora foi acusada de uso indevido de cartão e chamada de “ladra” na frente de outras pessoas; empresa não comprovou a falta grave e terá de pagar R$ 5 mil por danos morais, além das verbas rescisórias

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08:43

Funcionária é demitida após ser chamada de ladra por cliente, Justiça anula justa causa e manda empresa pagar indenização por danos morais Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho anulou a demissão por justa causa de uma funcionária de supermercado em Rondônia que havia sido acusada publicamente de furto por uma cliente. Segundo o processo, a trabalhadora foi acusada de uso indevido de cartão e chamada de “ladra” na presença de outras pessoas, mas não houve comprovação de que ela tivesse cometido a falta grave.

A decisão reconheceu que o desligamento ocorreu por iniciativa do empregador, sem justa causa, e condenou a empresa ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes, dos valores devidos de FGTS e de R$ 5 mil por danos morais. A sentença foi proferida em 4 de setembro pelo juiz Marcelo José Lourenço do Carmo, titular da Vara do Trabalho responsável pelo caso.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Funcionária foi chamada de “ladra” diante de outras pessoas

De acordo com o processo, a trabalhadora foi acusada por uma cliente de uso indevido de cartão e chamada de “ladra” na presença de outras pessoas. Testemunhas apresentadas pela própria empresa confirmaram a situação considerada vexatória. Para o magistrado, o episódio ultrapassou os limites de um conflito cotidiano.

Na avaliação registrada na sentença, o supermercado tinha o dever de proporcionar um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, inclusive diante de agressões verbais, mas se omitiu diante da situação.“O empregador tem o dever de proporcionar um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e seguro, inclusive diante de situações de violência psicológica ou agressões verbais, não podendo se omitir e, tampouco, penalizar a vítima de forma precipitada”, destacou o juiz.

Segundo a decisão, a empresa não apenas deixou de proteger a funcionária durante o episódio, como também aplicou a penalidade máxima do contrato de trabalho sem comprovar a prática do ato faltoso.

Justiça reverte justa causa e determina pagamento de direitos

Com a reversão da justa causa, a trabalhadora passa a ter direito às verbas rescisórias correspondentes a uma dispensa sem justa causa. A sentença líquida foi fixada em R$ 10.419,40, além da indenização por danos morais.

O supermercado deverá pagar:

aviso-prévio indenizado de 30 dias;

férias proporcionais acrescidas de um terço;

13º salário proporcional;

multa de 40% sobre o FGTS;

multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT.



A empresa também deverá comprovar os depósitos de FGTS devidos e corrigir a data de baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da funcionária para 24 de julho de 2026, considerando a projeção do aviso-prévio. A determinação deverá ser cumprida no prazo de cinco dias após a intimação, sob pena de multa diária.

Além das verbas trabalhistas, a Justiça fixou R$ 5 mil de indenização por danos morais. A decisão considerou a acusação pública feita contra a trabalhadora e a forma como o empregador lidou com o episódio.O entendimento mencionado na sentença também considera a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a reversão de justa causa baseada em acusações de improbidade sem comprovação.