Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionária é demitida de atacadista após questionar desconto de R$ 35 mil do plano de saúde por tratamento do filho autista e ganha indenização na Justiça

Tribunal considerou a retenção do valor irregular

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:34

Funcionária ganhou processo contra o Roldão Atacadista
Funcionária ganhou processo contra o Roldão Atacadista Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho condenou o Roldão Atacadista a pagar valores devidos na rescisão de uma funcionária que teve R$ 35.356,57 descontados sob a justificativa de uma dívida relacionada ao plano de saúde usado no tratamento do filho autista. A decisão considerou irregular a retenção e determinou que eventual desconto fique limitado a R$ 2.010,95, equivalente ao último salário da trabalhadora. As informações são do g1.

A mulher, que teve a identidade preservada, é mãe de um menino com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela havia sido demitida em outubro de 2023, dias depois de procurar o setor de Recursos Humanos da empresa para questionar uma cobrança superior a R$ 35 mil referente à coparticipação nas terapias do filho. Segundo a defesa, o valor consumiu praticamente toda a quantia que seria recebida na rescisão, fazendo com que a funcionária deixasse a empresa “sem receber um único centavo”.

Justiça

Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
1 de 4
Justiça por Shutterstock

O caso já havia passado por diferentes decisões judiciais. Em março de 2024, a 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande considerou a dispensa discriminatória e determinou a reintegração da trabalhadora, além do pagamento de salários retroativos e de R$ 50 mil por danos morais. A reintegração ocorreu em abril daquele ano, e ela permanece trabalhando na empresa.

Posteriormente, o Roldão recorreu e a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) afastou a decisão sobre a dispensa discriminatória, cancelando a reintegração e as condenações financeiras. Os desembargadores entenderam que, embora a funcionária tivesse procurado o RH para reclamar das cobranças, não havia provas suficientes de que essa reclamação tivesse motivado a demissão. A discussão sobre os descontos na rescisão, porém, ainda seria analisada.

Em novo recurso apresentado pela defesa, o tribunal examinou especificamente a retenção das verbas rescisórias. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que compensações feitas no acerto não podem ultrapassar o equivalente a um mês de remuneração. Com isso, a relatora, desembargadora Maria Inês Ré Soriano, declarou nulo o desconto de R$ 35.356,57 e determinou que a empresa pudesse reter, no máximo, R$ 2.010,95.

Além da devolução dos valores descontados de forma irregular, a decisão determinou o pagamento de multas relacionadas às verbas rescisórias que não foram quitadas e de um salário pelo atraso no pagamento. A condenação foi fixada em R$ 15 mil, embora o advogado Mateus Lins estime que o valor final possa ser maior devido ao período posterior à reintegração. Procurado, o Roldão Atacadista informou que o processo ainda está em tramitação e, por isso, não se manifestaria sobre o mérito da ação.

Leia mais

Imagem - Marido mata médica a facadas em apartamento, foge do local do crime e deixa filho de oito meses com corpo

Marido mata médica a facadas em apartamento, foge do local do crime e deixa filho de oito meses com corpo

Imagem - De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso

De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso

Imagem - IBGE disponibiliza novos mapas-múndi atualizados nesta segunda (7)

IBGE disponibiliza novos mapas-múndi atualizados nesta segunda (7)

Tags:

Justiça do Trabalho

Mais recentes

Imagem - Padre é preso suspeito de estuprar coroinha de 19 anos após oferecer bebida alcoólica

Padre é preso suspeito de estuprar coroinha de 19 anos após oferecer bebida alcoólica
Imagem - Marido mata médica a facadas em apartamento, foge do local do crime e deixa filho de oito meses com corpo

Marido mata médica a facadas em apartamento, foge do local do crime e deixa filho de oito meses com corpo
Imagem - De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1° lugar em concurso

De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1° lugar em concurso