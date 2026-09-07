DECISÃO

Funcionária é demitida de atacadista após questionar desconto de R$ 35 mil do plano de saúde por tratamento do filho autista e ganha indenização na Justiça

Tribunal considerou a retenção do valor irregular

Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:34

Funcionária ganhou processo contra o Roldão Atacadista Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho condenou o Roldão Atacadista a pagar valores devidos na rescisão de uma funcionária que teve R$ 35.356,57 descontados sob a justificativa de uma dívida relacionada ao plano de saúde usado no tratamento do filho autista. A decisão considerou irregular a retenção e determinou que eventual desconto fique limitado a R$ 2.010,95, equivalente ao último salário da trabalhadora. As informações são do g1.

A mulher, que teve a identidade preservada, é mãe de um menino com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela havia sido demitida em outubro de 2023, dias depois de procurar o setor de Recursos Humanos da empresa para questionar uma cobrança superior a R$ 35 mil referente à coparticipação nas terapias do filho. Segundo a defesa, o valor consumiu praticamente toda a quantia que seria recebida na rescisão, fazendo com que a funcionária deixasse a empresa “sem receber um único centavo”.

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O caso já havia passado por diferentes decisões judiciais. Em março de 2024, a 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande considerou a dispensa discriminatória e determinou a reintegração da trabalhadora, além do pagamento de salários retroativos e de R$ 50 mil por danos morais. A reintegração ocorreu em abril daquele ano, e ela permanece trabalhando na empresa.

Posteriormente, o Roldão recorreu e a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) afastou a decisão sobre a dispensa discriminatória, cancelando a reintegração e as condenações financeiras. Os desembargadores entenderam que, embora a funcionária tivesse procurado o RH para reclamar das cobranças, não havia provas suficientes de que essa reclamação tivesse motivado a demissão. A discussão sobre os descontos na rescisão, porém, ainda seria analisada.

Em novo recurso apresentado pela defesa, o tribunal examinou especificamente a retenção das verbas rescisórias. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece que compensações feitas no acerto não podem ultrapassar o equivalente a um mês de remuneração. Com isso, a relatora, desembargadora Maria Inês Ré Soriano, declarou nulo o desconto de R$ 35.356,57 e determinou que a empresa pudesse reter, no máximo, R$ 2.010,95.