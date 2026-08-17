DECISÃO

Funcionária é demitida de emprego após 22 anos, denuncia que dispensa aconteceu por oposição a prefeito e ganha indenização na Justiça

Testemunhas relataram que funcionários considerados opositores do prefeito foram dispensados após mudança na gestão do hospital

Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 11:46

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Uma técnica de enfermagem que trabalhou por quase 22 anos em um hospital do Norte de Minas Gerais foi demitida sem justa causa após ser apontada como apoiadora da oposição política ao então prefeito do município. A Justiça do Trabalho reconheceu que o desligamento teve caráter discriminatório e determinou o pagamento de indenização por danos morais. O valor, inicialmente fixado em R$ 20 mil, foi reduzido para R$ 15 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG).

O caso foi analisado pela Terceira Turma do TRT-MG, que considerou que a dispensa não ocorreu apenas por uma decisão administrativa da instituição. Segundo as provas apresentadas no processo, a demissão aconteceu durante uma mudança na gestão do hospital, quando pessoas indicadas pelo prefeito assumiram funções na unidade.

Testemunhas ouvidas pela Justiça relataram que outros funcionários também foram retirados dos cargos por não apoiarem o chefe do Executivo municipal. Uma delas afirmou que, em municípios pequenos, era comum que trabalhadores considerados adversários políticos do prefeito perdessem seus empregos. A testemunha disse ainda que não concordava com os desligamentos e chegou a levar o caso ao Ministério Público.

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Ao analisar o processo, a desembargadora Sabrina de Faria Fróes Leão, relatora do recurso, destacou que a empresa tem o direito de dispensar um funcionário sem justa causa, mas essa prerrogativa não pode ser utilizada para promover perseguição ou discriminação por motivos políticos.

Para a magistrada, o conjunto de depoimentos e demais elementos apresentados indicou que a saída da técnica de enfermagem esteve ligada à sua suposta posição ideológica e ao contexto político vivido pelo hospital naquele período. A decisão considerou que a conduta violou direitos pessoais da trabalhadora e contrariou normas que proíbem práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

A Justiça também ressaltou que o fato de outras pessoas terem sido demitidas na mesma época não elimina a responsabilidade da instituição. Segundo a relatora, as provas apontaram que os desligamentos ocorreram dentro de um contexto de afastamento de trabalhadores considerados alinhados à oposição política local.

A primeira decisão havia determinado o pagamento de R$ 20 mil à técnica de enfermagem. Ao analisar o recurso apresentado pela instituição de saúde, porém, a Terceira Turma entendeu que o valor poderia ser reduzido para R$ 15 mil. O colegiado considerou a quantia suficiente para compensar a trabalhadora e, ao mesmo tempo, produzir efeito educativo sobre a empregadora.