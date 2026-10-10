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Funcionária é demitida por justa causa após trocar mensagens sexuais em chat corporativo

Justiça manteve a demissão após identificar conversas íntimas recorrentes durante o expediente no Microsoft Teams, plataforma de comunicação usada pela empresa.

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 00:17

Estudantes são denunciados por falas racistas e misóginas em grupo de mensagens de universidade
Estudantes são denunciados por falas racistas e misóginas em grupo de mensagens de universidade Crédito: Shutterstock

Uma funcionária foi demitida por justa causa após trocar mensagens de conteúdo sexual com colegas durante o expediente em uma plataforma de comunicação interna da empresa. A Justiça do Trabalho manteve a punição após analisar as conversas, que também faziam referência a encontros íntimos nas dependências do local de trabalho.

As mensagens foram trocadas repetidamente pelo Microsoft Teams, ferramenta usada para comunicação profissional. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), a empresa apresentou capturas de tela das conversas no processo. A trabalhadora reconheceu a autenticidade do material e admitiu a possibilidade de ter trocado mensagens de teor sexual com colegas.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

A decisão foi tomada pela 5ª Vara do Trabalho de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o TRT-2, as conversas incluíam referências a encontros íntimos durante o horário de trabalho e nas próprias dependências da empresa.

Durante o processo, a funcionária reconheceu que mantinha um relacionamento íntimo com outro empregado e admitiu a possibilidade de ter trocado mensagens de conteúdo sexual com ele e outros colegas. Ela também confirmou a autenticidade das capturas de tela das conversas apresentadas pela empresa.

Empresa monitorava conversas na plataforma

A companhia apresentou regras internas que autorizavam o monitoramento das comunicações feitas em seus sistemas corporativos. A trabalhadora contestou o uso das mensagens como prova, alegando violação de sua privacidade.

A juíza Cristiane Serpa Panzan considerou que o monitoramento, dentro dos limites demonstrados no processo, não configurou por si só uma violação à intimidade da funcionária.

Na avaliação da magistrada, a punição não ocorreu simplesmente porque a trabalhadora mantinha um relacionamento ou trocava mensagens de conteúdo sexual. O que pesou na decisão foi o uso repetido de uma ferramenta profissional para conversas particulares durante o expediente, inclusive com referências a encontros íntimos nas dependências da empresa.

A juíza entendeu que a conduta foi grave o suficiente para justificar a demissão por justa causa e rejeitou o pedido da funcionária para reverter a penalidade.

O caso ainda pode ter novos desdobramentos: segundo o TRT-2, o processo está pendente de análise de recurso.

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Trabalho Justiça Tst

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