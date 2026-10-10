TRABALHO

Funcionária é demitida por justa causa após trocar mensagens sexuais em chat corporativo

Justiça manteve a demissão após identificar conversas íntimas recorrentes durante o expediente no Microsoft Teams, plataforma de comunicação usada pela empresa.

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 00:17

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Uma funcionária foi demitida por justa causa após trocar mensagens de conteúdo sexual com colegas durante o expediente em uma plataforma de comunicação interna da empresa. A Justiça do Trabalho manteve a punição após analisar as conversas, que também faziam referência a encontros íntimos nas dependências do local de trabalho.

As mensagens foram trocadas repetidamente pelo Microsoft Teams, ferramenta usada para comunicação profissional. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), a empresa apresentou capturas de tela das conversas no processo. A trabalhadora reconheceu a autenticidade do material e admitiu a possibilidade de ter trocado mensagens de teor sexual com colegas.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

A decisão foi tomada pela 5ª Vara do Trabalho de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o TRT-2, as conversas incluíam referências a encontros íntimos durante o horário de trabalho e nas próprias dependências da empresa.

Durante o processo, a funcionária reconheceu que mantinha um relacionamento íntimo com outro empregado e admitiu a possibilidade de ter trocado mensagens de conteúdo sexual com ele e outros colegas. Ela também confirmou a autenticidade das capturas de tela das conversas apresentadas pela empresa.

Empresa monitorava conversas na plataforma

A companhia apresentou regras internas que autorizavam o monitoramento das comunicações feitas em seus sistemas corporativos. A trabalhadora contestou o uso das mensagens como prova, alegando violação de sua privacidade.

A juíza Cristiane Serpa Panzan considerou que o monitoramento, dentro dos limites demonstrados no processo, não configurou por si só uma violação à intimidade da funcionária.

Na avaliação da magistrada, a punição não ocorreu simplesmente porque a trabalhadora mantinha um relacionamento ou trocava mensagens de conteúdo sexual. O que pesou na decisão foi o uso repetido de uma ferramenta profissional para conversas particulares durante o expediente, inclusive com referências a encontros íntimos nas dependências da empresa.

A juíza entendeu que a conduta foi grave o suficiente para justificar a demissão por justa causa e rejeitou o pedido da funcionária para reverter a penalidade.