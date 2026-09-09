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Funcionária escorrega em poça d'água no metrô, é demitida após acidente e consegue indenização na Justiça

Segunda Turma do TST entendeu que a constatação do acidente de trabalho após a demissão é suficiente para garantir a estabilidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:17

Caso foi registrado no MetrôRio
Caso foi registrado no MetrôRio Crédito: Divulgação

Uma médica do trabalho que sofreu uma lesão no joelho após escorregar em uma poça d’água no local de trabalho deverá ser reintegrada pelo MetrôRio. A decisão foi mantida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reconheceu o direito à estabilidade mesmo sem a trabalhadora ter recebido auxílio-doença acidentário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O acidente aconteceu em maio de 2015, quando a médica seguia para uma reunião pelo corredor interno do setor de Saúde Integral do Metrô. Ela escorregou em uma poça formada por água que gotejava do ar-condicionado de uma das salas. Segundo o relato apresentado à Justiça, não havia qualquer sinalização alertando sobre o piso molhado.

Caso foi registrado no MetrôRio

Caso foi registrado no MetrôRio por Divulgação
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Caso foi registrado no MetrôRio por Divulgação
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Caso foi registrado no MetrôRio por Divulgação

A queda provocou uma sinovite no joelho direito, inflamação do tecido que reveste internamente as articulações. Dois meses depois, em julho, a médica foi demitida enquanto ainda se recuperava da lesão. Ela afirmou que a empresa sabia que estava em tratamento, pois havia recebido diversos atestados médicos, mas teria se recusado a emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O documento só foi emitido depois da dispensa.

A Justiça do Trabalho determinou a reintegração da profissional e o pagamento dos salários referentes ao período entre a demissão e o retorno ao emprego. O MetrôRio recorreu e alegou que, de acordo com o exame demissional, a médica estava apta para trabalhar. A empresa também sustentou que a própria profissional, por ser médica do trabalho, havia entendido inicialmente que não seria necessária a emissão da CAT.

No recurso apresentado ao TST, a empresa argumentou ainda que a estabilidade não poderia ser reconhecida porque a médica não havia recebido auxílio-doença acidentário do INSS. A relatora do caso, ministra Liana Chaib, porém, explicou que a jurisprudência do tribunal admite uma exceção prevista na Súmula 378: a ausência de afastamento previdenciário não impede o reconhecimento da estabilidade quando, posteriormente à dispensa, fica comprovada a relação entre a doença ou lesão e o trabalho.

Para a relatora, foi exatamente o que ocorreu no caso. A constatação de que a médica sofreu um acidente de trabalho típico foi suficiente para garantir a estabilidade, independentemente do recebimento do benefício previdenciário. A decisão da Segunda Turma foi unânime. Apesar disso, foram apresentados embargos de declaração, que ainda não foram julgados pelo colegiado.

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Tags:

Indenização Acidente de Trabalho Metrôrio

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