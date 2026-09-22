DECISÃO

Funcionária gestante trabalha em setor sem assentos para momentos de descanso, processa C&A e ganha indenização na Justiça

Duas testemunhas confirmaram que havia menos cadeiras do que trabalhadores no setor

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:32

C&A Crédito: Shutterstock

A C&A foi condenada pela Justiça do Trabalho após uma funcionária gestante trabalhar em um setor onde não havia assentos suficientes para os empregados durante as pausas. A decisão reconheceu que a quantidade de cadeiras disponíveis era menor que o número de trabalhadores em atividade e considerou a situação uma irregularidade nas condições de trabalho. A empresa também terá de pagar R$ 7 mil por danos morais à trabalhadora.



O processo apontou que duas testemunhas ouvidas em audiência, uma indicada pela funcionária e outra pela própria C&A, confirmaram que o número de assentos disponíveis no ambiente de trabalho era insuficiente para todos os empregados do setor. Segundo a sentença, a situação contrariava o artigo 199 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina a disponibilização de assentos em locais onde o trabalho é realizado de pé, para utilização durante as pausas.

A decisão também citou a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), que estabelece regras relacionadas à ergonomia e às condições de conforto, segurança e saúde no ambiente profissional. Para o juiz, a falta de assentos submetia os trabalhadores a desgaste físico adicional e configurava descumprimento das normas trabalhistas.

Além da questão dos assentos, a C&A foi responsabilizada por outra irregularidade envolvendo um empréstimo consignado da funcionária. A empresa realizou descontos diretamente na folha de pagamento, mas não comprovou, dentro do prazo determinado pela Justiça, que havia repassado os valores à instituição financeira. A sentença considerou ilícita a retenção das quantias sem o devido repasse ao banco.

Na avaliação do juízo, as duas condutas — a ausência de assentos em quantidade suficiente e a falta de comprovação do repasse do consignado — causaram prejuízos à trabalhadora. Por isso, foi fixada indenização de R$ 7 mil por danos morais. A sentença esclareceu ainda que o desconto do empréstimo durante a licença-maternidade não foi considerado irregular por si só; o problema foi a ausência de comprovação do repasse dos valores descontados.

A Justiça também reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão das irregularidades atribuídas à C&A. A empresa foi condenada ao pagamento de saldo de salário, aviso-prévio indenizado proporcional, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço, indenização de 40% do FGTS e multa prevista no artigo 477 da CLT.