DECISÃO

Funcionária que só tinha cinco minutos de pausa em frigorífico consegue indenização de R$ 50 mil na Justiça

Justiça reconheceu descumprimento da NR-36 e manteve condenação da empresa em processo trabalhista

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:26

Funcionária trabalhava como desossa de frangos Crédito: Reprodução/TRT-4

Um frigorífico foi condenado a indenizar uma operadora de produção que não recebia integralmente as pausas previstas para atividades repetitivas e com sobrecarga muscular. A decisão foi tomada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que manteve a condenação da empresa pelo descumprimento da Norma Regulamentadora 36 (NR-36), voltada à proteção dos trabalhadores de frigoríficos. O valor provisório da condenação é de R$ 50 mil.

A funcionária trabalhava na linha automatizada de desossa de frangos durante o turno da noite e permaneceu na empresa por quase 12 anos. Pela legislação, ela tinha direito a 60 minutos diários de pausas psicofisiológicas, destinadas à recuperação física durante atividades que exigem movimentos repetitivos e esforço muscular.

No processo, a trabalhadora relatou que os intervalos não eram respeitados integralmente. Segundo ela, mesmo nos períodos reservados ao descanso, precisava continuar executando tarefas para retirar o acúmulo de produtos na esteira e auxiliar no setor de embalagens. Com isso, conseguia interromper as atividades por apenas alguns minutos, principalmente para ir ao banheiro.

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A empresa contestou as acusações e afirmou que concedia regularmente todos os intervalos previstos na norma. Também defendeu que eventuais irregularidades no cumprimento da NR-36 deveriam resultar apenas em sanções administrativas, sem obrigação de pagamento de horas extras ou indenização.

Na primeira instância, o juiz Vinicius de Paula Loblein, do Posto da Justiça do Trabalho de Marau, identificou inconsistências nos registros apresentados pelo frigorífico. Testemunhas relataram que as planilhas de pausas já chegavam preenchidas e eram assinadas pelas funcionárias apenas uma vez por mês. Com base nas provas, o magistrado concluiu que a trabalhadora usufruía somente 20 dos 60 minutos de descanso previstos diariamente e determinou o pagamento dos 40 minutos restantes, com adicional de 50%.

“A não concessão total ou parcial da pausa da NR-36 enseja o pagamento, de forma indenizada, do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho”, destacou o juiz na sentença. A empresa recorreu, mas a 2ª Turma do TRT-RS manteve a condenação referente às pausas