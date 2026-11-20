RACISMO NO TRABALHO

Funcionária que ouviu chefe dizer que sentia nojo de pessoas negras e compará-las a macacos será indenizada

Auxiliar de limpeza era alvo de ofensas racistas da chefe e de abordagens físicas indesejadas do supervisor; juíza também identificou retaliação da empresa após a trabalhadora denunciar os episódios

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10:15

Funcionária que ouviu chefe dizer que sentia nojo de pessoas negras e compará-las a macacos será indenizada Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma auxiliar de limpeza vítima de ofensas racistas, humilhações e abordagens físicas indesejadas no ambiente de trabalho deverá receber R$ 15 mil de indenização por danos morais. A condenação foi determinada pela 44ª Vara do Trabalho de São Paulo, após a Justiça reconhecer a gravidade das condutas praticadas pela chefe e pelo supervisor da funcionária.

Durante o processo, a trabalhadora relatou que a superiora fazia comentários racistas e atacava sua reputação diante de outros empregados. O supervisor, por sua vez, teria adotado comportamentos invasivos, incluindo toques físicos não consentidos e situações vexatórias. As acusações foram confirmadas por uma testemunha ouvida em audiência.

Segundo o depoimento, a chefe chegou a dizer que sentia nojo de pessoas negras e que elas lhe lembravam macacos. O comentário foi feito durante uma conversa no refeitório e provocou revolta e constrangimento entre os trabalhadores presentes. A testemunha também afirmou que a líder difamava constantemente a auxiliar de limpeza diante dos colegas, utilizando expressões como “derrotada” e “vagabunda” para se referir a ela.

Supervisor teria exposto trabalhadora diante de colegas

Além das ofensas racistas, a funcionária relatou comportamentos abusivos por parte do supervisor. Conforme o depoimento da testemunha, o homem cumprimentou a trabalhadora segurando e acariciando sua mão de maneira ostensiva e indesejada. Na ocasião, ainda teria perguntado se ela estava com “cara brava para espantar homem”.

Outro episódio ocorreu quando funcionárias aguardavam um transporte por aplicativo na entrada da unidade e tentavam conseguir uma reunião para denunciar problemas internos. Segundo a testemunha, enquanto as trabalhadoras buscavam relatar as situações enfrentadas no ambiente profissional, o supervisor ignorou as reclamações e abaixou repentinamente a blusa regata da auxiliar de limpeza, deixando o ombro e parte das roupas íntimas expostos. A justificativa apresentada por ele teria sido a intenção de visualizar uma tatuagem da funcionária.

Empresa transferiu vítima após denúncias

Ao analisar as provas, a juíza Ivana Meller Santana considerou que o depoimento da testemunha confirmou a gravidade dos episódios relatados pela trabalhadora. “Comprovou a absoluta veracidade e a extrema gravidade dos abusos vivenciados pela trabalhadora”, afirmou a magistrada.

A juíza também criticou a postura da empresa depois que os problemas foram comunicados. Em vez de instaurar uma investigação para apurar as denúncias e afastar as lideranças envolvidas, a empregadora determinou a transferência repentina da funcionária para outro posto de trabalho, no período noturno e em uma escala considerada mais desgastante.

Para a magistrada, a mudança representou uma forma de retaliação contra a própria vítima, enquanto os responsáveis pelas condutas permaneceram em seus postos. “Restou evidente que a transferência constituiu nítido ato de retaliação e represália contra a vítima, perpetuando o agressor no posto e punindo a empregada ofendida”, destacou. Na defesa, a empresa negou genericamente as acusações e alegou que mantinha um canal confidencial de ouvidoria interna para receber denúncias.

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