DECISÃO

Funcionária que ouviu comentário sobre 'masturbação mental' de supervisor por conta da farda consegue indenização na Justiça

Decisão reconheceu assédio após fala de supervisor e exigências para tornar funcionárias mais atraentes aos clientes

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 10:47

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) manteve a condenação de um posto de combustíveis ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais a uma ex-funcionária que sofreu assédio sexual e discriminação de gênero no ambiente de trabalho. A decisão da Décima Turma rejeitou os recursos apresentados tanto pela empresa, que tentava excluir ou reduzir o valor, quanto pela trabalhadora, que pedia o aumento da indenização.

O caso teve início após a empregada sugerir a um dos supervisores que as funcionárias pudessem usar bermudas nos dias de calor. Diante de colegas, o chefe respondeu que ela estaria “proibida de lhe provocar masturbação mental”. Uma testemunha não se recordou das palavras exatas, mas confirmou o teor sexual da fala e relatou que a trabalhadora ficou nervosa e agitada depois do episódio.

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A mesma testemunha afirmou que também havia cobranças para que as mulheres usassem maquiagem, mantivessem as unhas e os cabelos arrumados e ajustassem o uniforme para parecerem mais atraentes aos clientes. Segundo o depoimento, esse tipo de exigência não era feito aos funcionários homens.

Ao analisar o caso, os desembargadores mantiveram o entendimento da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora. A decisão considerou que uma manifestação verbal indesejada e suficientemente grave pode configurar assédio sexual por intimidação, mesmo sem contato físico, proposta de natureza sexual ou repetição da conduta. O colegiado também reconheceu como discriminatória a imposição de padrões de aparência específicos às mulheres para atrair consumidores.

A sentença destacou que a trabalhadora não precisava ter seguido as orientações sobre aparência nem formalizado uma denúncia para que a conduta fosse caracterizada como discriminação de gênero. Também foi levado em conta que, à época dos fatos, a empresa ainda não havia implantado seu canal eletrônico de denúncias. Para a Justiça, as cobranças diferenciadas e a sexualização do ambiente de trabalho atingiram a dignidade da empregada.

O relator do caso, juiz convocado Jésser Gonçalves Pacheco, ressaltou que a análise deveria considerar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Por essa razão, admite-se a valorização do depoimento da vítima, bem como da prova indiciária e indireta, com eventual readequação da distribuição do ônus probatório, a fim de evitar a perpetuação de desigualdades estruturais e assegurar a efetiva tutela da dignidade da pessoa humana no ambiente laboral”, destacou.