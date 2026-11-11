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Funcionária que recebia comida em balde e era obrigada a participar de reuniões de partido consegue indenização na Justiça

Decisão da Justiça do Trabalho reconheceu práticas abusivas contra auxiliar de enfermagem em instituição de acolhimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:45

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma instituição de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar uma auxiliar de enfermagem por danos morais, após denúncias de condições degradantes no ambiente de trabalho e assédio eleitoral. A decisão, da 24ª Vara do Trabalho de São Paulo, também responsabilizou subsidiariamente o município de São Paulo pelo pagamento da indenização.

Segundo o processo, a trabalhadora era pressionada a comprar rifas comercializadas pela instituição e a participar de reuniões e manifestações de um partido político ligado aos interesses da gestão. Os autos também apontaram que as refeições dos funcionários eram servidas em baldes e que os profissionais conviviam frequentemente com episódios de violência na unidade de acolhimento.

Justiça

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Durante a audiência, uma testemunha confirmou os constrangimentos relacionados à participação em atividades políticas e à compra dos bilhetes. Ela também relatou as condições precárias em que a comida era oferecida aos trabalhadores e situações de tensão no local, incluindo um episódio de esfaqueamento durante um plantão. Boletins de ocorrência e conversas em grupos de WhatsApp foram apresentados como provas.

A instituição contestou as acusações e afirmou que o ambiente de trabalho era saudável e respeitoso. Também negou ter obrigado funcionários a participar de manifestações políticas ou comprar rifas, além de sustentar que não houve conduta ilícita que justificasse o pagamento de indenização.

Ao analisar o caso, o juiz André Luiz Augusto da Silva Filho considerou comprovadas as práticas abusivas. Na sentença, o magistrado afirmou que “as condutas ilícitas da empregadora configuram frontal violação aos deveres de urbanidade, respeito e proteção à higidez psíquica e moral do empregado, ultrapassando os limites do poder diretivo e ensejando o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil”. O processo ainda aguarda análise de recurso.

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