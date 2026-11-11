JUSTIÇA

Funcionária que recebia comida em balde e era obrigada a participar de reuniões de partido consegue indenização na Justiça

Decisão da Justiça do Trabalho reconheceu práticas abusivas contra auxiliar de enfermagem em instituição de acolhimento

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:45

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma instituição de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar uma auxiliar de enfermagem por danos morais, após denúncias de condições degradantes no ambiente de trabalho e assédio eleitoral. A decisão, da 24ª Vara do Trabalho de São Paulo, também responsabilizou subsidiariamente o município de São Paulo pelo pagamento da indenização.

Segundo o processo, a trabalhadora era pressionada a comprar rifas comercializadas pela instituição e a participar de reuniões e manifestações de um partido político ligado aos interesses da gestão. Os autos também apontaram que as refeições dos funcionários eram servidas em baldes e que os profissionais conviviam frequentemente com episódios de violência na unidade de acolhimento.

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Durante a audiência, uma testemunha confirmou os constrangimentos relacionados à participação em atividades políticas e à compra dos bilhetes. Ela também relatou as condições precárias em que a comida era oferecida aos trabalhadores e situações de tensão no local, incluindo um episódio de esfaqueamento durante um plantão. Boletins de ocorrência e conversas em grupos de WhatsApp foram apresentados como provas.

A instituição contestou as acusações e afirmou que o ambiente de trabalho era saudável e respeitoso. Também negou ter obrigado funcionários a participar de manifestações políticas ou comprar rifas, além de sustentar que não houve conduta ilícita que justificasse o pagamento de indenização.