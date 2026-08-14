LEVANTOU SUSPEITAS

Funcionária suspeita de desviar R$ 500 mil chamou atenção após comprar carro 0 km para namorado

Jovem recebia salário de R$ 3 mil por mês

Esther Morais

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:45

Funcionária suspeita de desviar R$ 500 mil chamou atenção após comprar carro 0 km para namorado Crédito: Reprodução / g1 GO

A compra de um carro zero-quilômetro para o namorado foi um dos sinais que chamaram a atenção durante a investigação de uma funcionária de supermercado suspeita de desviar dinheiro do caixa do estabelecimento em Aparecida de Goiânia, em Goiás. A mulher, de 22 anos, recebia cerca de R$ 3 mil por mês e é investigada por um suposto desvio de R$ 500 mil.

Segundo o delegado Henrique Berocan, o prejuízo pode chegar a R$ 1 milhão. Ela foi presa na segunda-feira (10), mas acabou liberada após audiência de custódia. As informações são do g1 GO.

Funcionária de supermercado é presa por desviar R$ 500 mil de caixa e levar vida de luxo 1 de 3

Além do veículo comprado para o namorado, outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi uma conta bancária com aproximadamente R$ 60 mil, valor que, segundo o delegado, teria sido mostrado pela própria suspeita a uma colega.

A polícia solicitou a quebra do sigilo bancário para verificar a movimentação e a origem dos valores.

Depósitos em lotérica também são investigados

A apuração também encontrou conversas entre funcionários de uma casa lotérica onde a mulher costumava fazer depósitos. Segundo a polícia, os atendentes já desconfiavam da movimentação e relatavam que ela comparecia ao estabelecimento diariamente para colocar dinheiro na própria conta.

A investigação começou depois que o proprietário do supermercado percebeu diferenças de aproximadamente 20% entre os valores registrados e o dinheiro encontrado nos caixas.

Imagens analisadas pela polícia mostram a funcionária retirando dinheiro durante o fechamento do caixa sem encaminhar as cédulas ao local correto. No dia em que foi presa, segundo a investigação, ela teria retido R$ 1.428.

O caso é investigado como furto qualificado mediante fraude. O nome da mulher e o do supermercado não foram divulgados.