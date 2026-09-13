Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionária tem diagnóstico de lúpus, é demitida após ser chamada de 'preguiçosa' por empresa e ganha indenização na Justiça

Tribunal entendeu que as justificativas estavam ligadas às limitações da doença

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:33

Trabalhadora foi dispensada após empresa alegar 'preguiça' no serviço
Trabalhadora foi dispensada após empresa alegar 'preguiça' no serviço Crédito: Reprodução

Uma empresa foi condenada por dispensar de forma discriminatória uma trabalhadora diagnosticada com lúpus, em Luziânia, Goiás. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve o entendimento de que as justificativas usadas para o desligamento estavam relacionadas às limitações provocadas pela doença. A decisão também preservou a indenização por danos morais de R$ 10 mil.

A mulher trabalhava na limpeza urbana, fazendo a varrição de vias públicas para uma empresa de construção e tecnologia ambiental. Ela tem paniculite lúpica, também conhecida como lúpus profundo, e apresentou atestados médicos e registros de afastamentos previdenciários durante o contrato.

Ao justificar a demissão, a empresa alegou que a funcionária tinha “baixo desempenho funcional” e a descreveu como “desidiosa” e “preguiçosa”. Na avaliação demissional, realizada em 26 de agosto de 2024, também foram apontadas “falta de comprometimento” e “desmotivação”.

Justiça

Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
1 de 4
Justiça por Shutterstock

Para o relator, desembargador Marcelo Nogueira Pedra, a empregadora sabia da condição de saúde da trabalhadora, mas não comprovou que a dispensa tivesse ocorrido por uma razão legítima e sem relação com a doença. Segundo o colegiado, as críticas ao desempenho não poderiam ser avaliadas separadamente das limitações decorrentes do quadro clínico e dos afastamentos registrados.

A decisão aplicou o entendimento da Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que presume discriminatória a dispensa de empregado com doença grave que possa gerar estigma ou preconceito. O tribunal ressaltou que essa presunção pode ser afastada se a empresa demonstrar um motivo lícito e independente da enfermidade, o que não ocorreu no caso. A proteção, conforme o acórdão, não depende de a doença ter sido causada pelo trabalho.

Com o reconhecimento da dispensa discriminatória, foi mantida a condenação ao pagamento, em dobro, da remuneração referente ao período entre o desligamento, em setembro de 2024, e a sentença, proferida em fevereiro de 2026. A indenização por danos morais de R$ 10 mil também foi preservada. A decisão foi unânime.

Leia mais

Imagem - Caçula e recém-contratada: quem era a estudante de 21 anos morta em academia após reagir a estupro

Caçula e recém-contratada: quem era a estudante de 21 anos morta em academia após reagir a estupro

Imagem - Carteiro é mordido por cão durante entrega, fica com sequela permanente e consegue pensão vitalícia dos Correios na Justiça

Carteiro é mordido por cão durante entrega, fica com sequela permanente e consegue pensão vitalícia dos Correios na Justiça

Imagem - Candidata usa remédio para evitar volta do câncer, é eliminada de concurso da Polícia Penal por conta do tratamento e vai à Justiça

Candidata usa remédio para evitar volta do câncer, é eliminada de concurso da Polícia Penal por conta do tratamento e vai à Justiça

Tags:

Justiça do Trabalho

Mais recentes

Imagem - Ex-funcionário dá golpe da carta de cartão de crédito, cliente entra com processo e supermercado acaba condenado na Justiça

Ex-funcionário dá golpe da carta de cartão de crédito, cliente entra com processo e supermercado acaba condenado na Justiça
Imagem - Após prisão de policial militar, laudo aponta 20 lesões em corpo de esposa morta

Após prisão de policial militar, laudo aponta 20 lesões em corpo de esposa morta
Imagem - Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões

Ninguém acerta dezenas sorteadas, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 95 milhões