DECISÃO

Funcionária tem diagnóstico de lúpus, é demitida após ser chamada de 'preguiçosa' por empresa e ganha indenização na Justiça

Tribunal entendeu que as justificativas estavam ligadas às limitações da doença

Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:33

Trabalhadora foi dispensada após empresa alegar 'preguiça' no serviço Crédito: Reprodução

Uma empresa foi condenada por dispensar de forma discriminatória uma trabalhadora diagnosticada com lúpus, em Luziânia, Goiás. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve o entendimento de que as justificativas usadas para o desligamento estavam relacionadas às limitações provocadas pela doença. A decisão também preservou a indenização por danos morais de R$ 10 mil.

A mulher trabalhava na limpeza urbana, fazendo a varrição de vias públicas para uma empresa de construção e tecnologia ambiental. Ela tem paniculite lúpica, também conhecida como lúpus profundo, e apresentou atestados médicos e registros de afastamentos previdenciários durante o contrato.

Ao justificar a demissão, a empresa alegou que a funcionária tinha “baixo desempenho funcional” e a descreveu como “desidiosa” e “preguiçosa”. Na avaliação demissional, realizada em 26 de agosto de 2024, também foram apontadas “falta de comprometimento” e “desmotivação”.

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Para o relator, desembargador Marcelo Nogueira Pedra, a empregadora sabia da condição de saúde da trabalhadora, mas não comprovou que a dispensa tivesse ocorrido por uma razão legítima e sem relação com a doença. Segundo o colegiado, as críticas ao desempenho não poderiam ser avaliadas separadamente das limitações decorrentes do quadro clínico e dos afastamentos registrados.

A decisão aplicou o entendimento da Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que presume discriminatória a dispensa de empregado com doença grave que possa gerar estigma ou preconceito. O tribunal ressaltou que essa presunção pode ser afastada se a empresa demonstrar um motivo lícito e independente da enfermidade, o que não ocorreu no caso. A proteção, conforme o acórdão, não depende de a doença ter sido causada pelo trabalho.