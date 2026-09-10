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Funcionária tem seios tocados por colega, denuncia assédio à empresa e ganha R$ 60 mil de indenização após chefe orientá-la a 'relevar'

Funcionária relatou toques sem consentimento, comentários de teor sexual e cobranças vexatórias após denunciar colega.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:13

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma empresa de consultoria em recursos humanos foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 40 mil por danos morais a uma funcionária vítima de assédio sexual praticado por um colega. Além da indenização, a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Santos, em São Paulo, reconheceu a ocorrência de assédio moral e determinou o pagamento de outros R$ 20 mil. As reclamadas ainda receberam multa por litigância de má-fé após negarem reiteradamente que tinham conhecimento dos episódios.

Segundo o processo, a trabalhadora foi submetida a contatos físicos sem consentimento, disfarçados pelo agressor como massagens. Em uma das situações, ele chegou a encostar nos seios da mulher e também fez comentários de teor sexual, como “vamos brincar de fazer um filho”. Gestos de conotação sexual explícita também foram relatados. A versão apresentada pela vítima foi reforçada por uma carta escrita por uma testemunha que presenciou parte das situações.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

A trabalhadora comunicou os episódios por escrito à empresa e também procurou um superior hierárquico. Ela ainda utilizou um canal oficial da empresa responsável pela contratação dos serviços para registrar a reclamação. Para a Justiça, ficou demonstrado que a empresa tinha conhecimento dos relatos pelo menos desde maio de 2025. Depois disso, foi aberta uma apuração interna e realizada uma reunião com funcionários do setor para tratar de assédio sexual. O trabalhador apontado como agressor acabou dispensado, medida considerada pela sentença um forte indício da ocorrência dos fatos.

A situação, no entanto, não terminou com a saída do funcionário. Conforme o processo, o chefe da vítima passou a aconselhá-la a “relevar” o que havia acontecido, alegando que o homem era um bom funcionário. Paralelamente, ela teria começado a receber cobranças consideradas excessivas e críticas feitas de maneira vexatória diante dos colegas. Para a juíza Renata Simões Loureiro Ferreira, esse comportamento representou a continuidade da violência no ambiente profissional, agora por meio do assédio moral, situação que contribuiu para que a trabalhadora pedisse demissão em 11 de novembro de 2025.

As empresas também foram condenadas ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além de indenização por perdas e danos processuais correspondente a 5% do valor da causa em honorários advocatícios adicionais. A punição ocorreu porque as rés negaram durante o processo que tivessem conhecimento dos episódios, apesar de documentos e elementos produzidos na investigação demonstrarem o contrário. Segundo a sentença, a necessidade de produção dessas provas decorreu justamente da postura das empresas de contestar um fato que acabou comprovado no processo.

A decisão foi fundamentada no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça e na Convenção nº 190 da Organização Internacional do Trabalho. A sentença considerou a forma como casos de assédio costumam ocorrer, muitas vezes longe de testemunhas, e destacou a importância da análise do relato da vítima e das provas indiretas. O processo tramita em segredo de Justiça.

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Assédio Empresa Justiça do Trabalho

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