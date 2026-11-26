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Wendel de Novais
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:39
A Justiça do Trabalho condenou uma empresa do ramo de vestuário a pagar R$ 8 mil de indenização por danos morais a uma trabalhadora que foi ofendida pela própria chefe em um grupo corporativo de WhatsApp. Além da indenização, a empregadora deverá publicar uma retratação no mesmo grupo em que os xingamentos foram feitos. A decisão é da 1ª Vara do Trabalho de Ituiutaba, em Minas Gerais, e reconheceu a prática de assédio moral.
As mensagens enviadas pela sócia e administradora da empresa incluíam expressões como “vc é tosca”, “preguiça de gente igual vc” e “lazarenta”. As ofensas foram feitas diante de outros funcionários. Em defesa, a empresa alegou que as mensagens foram uma reação proporcional a supostas provocações e ao tom de deboche da trabalhadora. Para a juíza Sandra Carla Simamoto da Cunha, no entanto, os ataques ultrapassaram os limites de razoabilidade e civilidade.
A magistrada destacou que o poder de direção do empregador não autoriza violações à honra dos funcionários. A sentença também apontou que a situação se estendeu à vida pessoal da vítima, que teve o acesso a uma academia ligada aos sócios da loja bloqueado após comunicar o desejo de deixar o emprego. Conversas e uma transcrição de áudio anexadas ao processo indicaram que a medida foi tomada a pedido do marido da administradora, também sócio da empresa.
Justiça
Documentos médicos apresentados no processo demonstraram que a trabalhadora estava em tratamento por transtorno ansioso e teve agravamento dos sintomas durante o período das ofensas, com episódios de ansiedade, alterações no sono e sentimentos de desvalia. A juíza considerou comprovados o ato ilícito, o dano e a relação entre as agressões e o adoecimento, além de aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Como medida reparadora, a empresa deverá publicar uma nota de retratação no grupo “Informativo Lupo Franquia”, onde as ofensas ocorreram. Caso o grupo não exista mais, o pedido deverá ser divulgado em outro meio de amplo acesso aos atuais empregados. O texto deverá reconhecer o tratamento inadequado, sem ironia ou deboche, e ser submetido à aprovação judicial após o trânsito em julgado. Depois de autorizado, deverá permanecer em destaque por pelo menos 30 dias, sob pena de multa.
A sentença também reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho, modalidade que garante à funcionária direitos equivalentes aos de uma dispensa sem justa causa. A Justiça afastou a alegação de abandono de emprego, considerando que as ausências foram justificadas por documentos médicos e comunicadas ao setor de recursos humanos. A decisão foi mantida por unanimidade pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que também responsabilizou subsidiariamente a sócia da empresa pelas parcelas devidas.