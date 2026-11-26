DECISÃO

Funcionária xingada por supervisora em grupo do Whatsapp da empresa consegue indenização na Justiça

Empresa também terá de publicar retratação no grupo em que as ofensas ocorreram.

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:39

Funcionária foi xingada em grupo da empresa Crédito: TRT-3

A Justiça do Trabalho condenou uma empresa do ramo de vestuário a pagar R$ 8 mil de indenização por danos morais a uma trabalhadora que foi ofendida pela própria chefe em um grupo corporativo de WhatsApp. Além da indenização, a empregadora deverá publicar uma retratação no mesmo grupo em que os xingamentos foram feitos. A decisão é da 1ª Vara do Trabalho de Ituiutaba, em Minas Gerais, e reconheceu a prática de assédio moral.

As mensagens enviadas pela sócia e administradora da empresa incluíam expressões como “vc é tosca”, “preguiça de gente igual vc” e “lazarenta”. As ofensas foram feitas diante de outros funcionários. Em defesa, a empresa alegou que as mensagens foram uma reação proporcional a supostas provocações e ao tom de deboche da trabalhadora. Para a juíza Sandra Carla Simamoto da Cunha, no entanto, os ataques ultrapassaram os limites de razoabilidade e civilidade.

A magistrada destacou que o poder de direção do empregador não autoriza violações à honra dos funcionários. A sentença também apontou que a situação se estendeu à vida pessoal da vítima, que teve o acesso a uma academia ligada aos sócios da loja bloqueado após comunicar o desejo de deixar o emprego. Conversas e uma transcrição de áudio anexadas ao processo indicaram que a medida foi tomada a pedido do marido da administradora, também sócio da empresa.

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Documentos médicos apresentados no processo demonstraram que a trabalhadora estava em tratamento por transtorno ansioso e teve agravamento dos sintomas durante o período das ofensas, com episódios de ansiedade, alterações no sono e sentimentos de desvalia. A juíza considerou comprovados o ato ilícito, o dano e a relação entre as agressões e o adoecimento, além de aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Como medida reparadora, a empresa deverá publicar uma nota de retratação no grupo “Informativo Lupo Franquia”, onde as ofensas ocorreram. Caso o grupo não exista mais, o pedido deverá ser divulgado em outro meio de amplo acesso aos atuais empregados. O texto deverá reconhecer o tratamento inadequado, sem ironia ou deboche, e ser submetido à aprovação judicial após o trânsito em julgado. Depois de autorizado, deverá permanecer em destaque por pelo menos 30 dias, sob pena de multa.