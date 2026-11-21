RACISMO RECREATIVO

Funcionárias de espaço de bronzeamento pintam rosto de preto para 'homenagear' colega negra no Dia da Consciência Negra

Vídeo gravado em um espaço de bronzeamento em Embu, na Grande São Paulo, mostra trabalhadoras usando blackface para imitar Evelyn; publicação provocou revolta nas redes sociais

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 11:44

Funcionárias de espaço de bronzeamento pintam rosto de preto para 'homenagear' colega negra no Dia da Consciência Negra Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais provocou indignação ao mostrar funcionárias de um espaço de bronzeamento em Embu, na Grande São Paulo, pintando o rosto de preto para imitar uma colega negra no Dia da Consciência Negra, celebrado nessa quinta-feira (20). A gravação mostra as trabalhadoras preparando uma surpresa para Evelyn, apresentada como a única funcionária negra do estabelecimento. A suposta homenagem, no entanto, reproduz uma prática historicamente racista conhecida como blackface.

Nas imagens, uma das mulheres explica que a equipe decidiu fazer uma surpresa para a colega, que teria sido enviada à padaria enquanto as demais se preparavam. Ao apresentar as funcionárias, ela comenta que todas queriam “ficar igual” a Evelyn e mostra os rostos pintados. Em tom de comemoração, afirma que o grupo havia arrasado na produção.

A gravação foi reproduzida pela professora e pesquisadora Bárbara Carine, conhecida nas redes sociais pelo perfil Intelectual Diferentona. Ao comentar o episódio, ela criticou a atitude das funcionárias e questionou a forma como Evelyn foi tratada no ambiente de trabalho. A educadora também chamou atenção para a situação de vulnerabilidade que uma trabalhadora pode enfrentar quando depende do emprego, mesmo diante de situações humilhantes.

O que é blackface?

O blackface é uma prática racista que consiste em pessoas brancas escurecerem a pele para representar pessoas negras. A tradição tem origem em espetáculos teatrais dos séculos XIX e XX, nos quais artistas brancos pintavam o rosto e exageravam características físicas e comportamentais para ridicularizar a população negra.

Por isso, mesmo quando apresentada como brincadeira ou homenagem, a prática reproduz estereótipos e uma história de desumanização. No episódio de Embu das Artes, as funcionárias afirmaram que pretendiam homenagear Evelyn, mas a escolha de imitar a aparência da colega por meio da pintura do rosto provocou críticas e questionamentos sobre o caráter racista da atitude.

Publicação provoca revolta nas redes sociais

Nos comentários da publicação de Bárbara Carine, que no fim da manhã desse sábado já contava com 1,7 milhão de visualizações e 144 mil curtidas, internautas demonstraram indignação com a gravação. Parte das manifestações questionou se a atitude foi resultado de ignorância ou de uma intenção deliberada de humilhar a funcionária.

Uma das pessoas que comentou destacou a posição de vulnerabilidade de Evelyn e questionou quantas situações semelhantes ela poderia ter enfrentado para preservar o emprego. Outros usuários pediram responsabilização das envolvidas e defenderam que a trabalhadora procurasse a Justiça.