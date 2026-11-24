JUSTIÇA DO TRABALHO

Funcionário da Nike é demitido por justa causa após publicar vídeo com dança e gestos obscenos durante expediente

Tribunal manteve a dispensa de assistente de loja que gravou vídeo no estoque durante o horário de trabalho; publicação foi considerada prejudicial à imagem e à credibilidade da empresa

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:39

Funcionário da Nike é demitido por justa causa após publicar vídeo com dança e gestos obscenos durante expediente Crédito: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma gravação feita para divertir seguidores nas redes sociais acabou custando o emprego de um funcionário de uma loja da Nike no Brasil. O assistente de loja foi demitido por justa causa depois de publicar um vídeo gravado no estoque do estabelecimento, durante o expediente, em que aparece ao lado de outros três colegas fazendo gestos obscenos e dançando ao som de funk com letras de baixo calão. A demissão foi mantida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP).

O trabalhador era funcionário da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, e também atuava como blogueiro, com aproximadamente 3 mil seguidores em um perfil público. Na gravação, os quatro colaboradores aparecem usando crachás da empresa, enquanto fazem coreografias e gestos considerados inadequados. O vídeo foi publicado em plataformas como TikTok e Instagram, acompanhado da legenda "A loja lotada".

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Para a Justiça, o problema não estava apenas no conteúdo da brincadeira. A publicação também transmitia a impressão de que os funcionários estavam deixando de atender os consumidores para gravar vídeos durante o expediente. Segundo o acórdão, a situação poderia prejudicar a imagem e a credibilidade da empresa diante do público.

Funcionário disse que gravação era uma brincadeira

Na tentativa de reverter a demissão, o assistente argumentou que o vídeo fazia parte de uma trend, formato bastante popular nas redes sociais, e tinha caráter humorístico e sarcástico. Ele também afirmou que outras gravações semelhantes eram feitas no ambiente de trabalho e toleradas pelas lideranças, questionando a decisão da empresa de aplicar a penalidade máxima justamente naquele episódio.

Outro ponto levantado na ação foi a ausência de advertências ou suspensões anteriores. Na avaliação do trabalhador, a empresa deveria ter adotado punições mais brandas antes de decidir pelo encerramento do contrato por justa causa, seguindo uma gradação de medidas disciplinares.

Justiça entendeu que houve quebra de confiança

Ao analisar o caso, o desembargador Ricardo Verta Luduvice, relator do processo, destacou que a relação de emprego depende da confiança entre as partes. Esse vínculo, segundo o magistrado, pressupõe que o trabalhador preserve os interesses da empresa e respeite as responsabilidades assumidas durante o exercício de suas funções.

O relator também explicou que nem sempre é necessário aplicar advertências ou suspensões antes de uma demissão por justa causa. Quando a conduta é considerada suficientemente grave para romper imediatamente a confiança entre empregado e empregador, a empresa pode recorrer diretamente à penalidade mais severa.