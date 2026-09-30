Funcionário de 64 anos é demitido meses antes de aposentadoria, processa empresa e consegue indenização na Justiça

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Wendel de Novais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:46
O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) condenou uma instituição de ensino a pagar R$ 50 mil por danos morais a um funcionário de 64 anos demitido sem justa causa a pouco mais de oito meses de atingir a idade necessária para se aposentar pela regra de transição. A Décima Primeira Turma do tribunal considerou que a dispensa teve caráter discriminatório por causa da idade do trabalhador.
O funcionário havia trabalhado por cerca de 29 anos no grupo econômico ao qual pertence a instituição. Segundo o processo, a empresa não apresentou uma justificativa específica para o desligamento. Em depoimento, o representante afirmou que a demissão ocorreu “apenas por interesse da empresa”.
Durante o processo, uma testemunha relatou que eram frequentes conversas no ambiente de trabalho sobre empregados próximos da aposentadoria. Ela também afirmou não ter conhecimento de problemas relacionados à conduta profissional do trabalhador.
Justiça
Na primeira decisão, da 1ª Vara do Trabalho de Alfenas, a juíza Maila Vanessa de Oliveira Costa reconheceu a ocorrência de discriminação por idade e fixou a indenização em R$ 5 mil. A magistrada considerou o tempo de serviço, a idade do funcionário, a proximidade da aposentadoria e a ausência de uma justificativa concreta para a dispensa.
A Justiça não reconheceu, porém, o direito à estabilidade pré-aposentadoria. De acordo com a decisão, não havia norma coletiva que garantisse essa proteção. O entendimento foi de que, embora a empresa possa realizar demissões sem justa causa, esse direito não permite práticas discriminatórias nas relações de trabalho.
Ao analisar o recurso do trabalhador, a Décima Primeira Turma do TRT-MG elevou a indenização para R$ 50 mil e aplicou a previsão da Lei nº 9.029/1995 para casos de dispensa discriminatória. Com isso, o funcionário poderá escolher entre ser reintegrado ao emprego, com o pagamento dos valores referentes ao período de afastamento, ou receber esses valores em dobro.
O processo ainda não foi encerrado. O TRT-MG analisa um recurso apresentado pela parte para verificar se ele atende aos requisitos para ser encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).