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Funcionário é humilhado e chamado de ‘gordinho’ pelo chefe, processa empresa e vai ganhar indenização

Duas testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o trabalhador sofria humilhações por causa do peso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:38

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

Um auxiliar de produção de uma indústria química de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, será indenizado em R$ 2,5 mil após sofrer humilhações no ambiente de trabalho por causa do peso. Segundo a Justiça do Trabalho, ele era chamado de “gordinho” e alvo de comentários ofensivos feitos pelo próprio chefe.

A empresa negou os fatos. No entanto, duas testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o trabalhador era chamado de “gordinho” e sofria humilhações por causa do peso, inclusive durante reuniões e na presença de outros colegas.

Uma das testemunhas afirmou que havia ridicularizações relacionadas ao peso do trabalhador, enquanto outra relatou que os comentários ofensivos partiam do próprio superior hierárquico.

RESUMO: Mãe solo é obrigada por chefe a ficar até as 20h com a filha chorando de fome no trabalho

TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP
A trabalhadora relatou humilhações públicas, como críticas na frente dos colegas e comentários de que mantinha o emprego por ser "necessitada e mãe solo". por Karol G, Pexels
Em um dos episódios, ela foi impedida de sair no horário para buscar a filha na escola e precisou permanecer até as 20h no trabalho com a criança, que chorava de fome e cansaço. por Imagem gerada por IA
Testemunhas confirmaram os relatos, incluindo o ambiente de trabalho hostil e o episódio envolvendo a filha da funcionária, o que fundamentou a condenação. por Divulgação
A Terceira Turma do TRT-BA manteve a decisão por unanimidade, destacando que as condutas eram reiteradas e configuravam assédio moral. Ainda cabe recurso. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
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TRT-BA manteve indenização de R$ 10 mil a uma agente de microcrédito da Camed após reconhecer a prática de assédio moral por parte da coordenadora da unidade. por Reprodução/ TJSP

Para a juíza Rafaela Campos Alves, titular da 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, os depoimentos foram suficientes para comprovar que o trabalhador era submetido, de forma repetida, a comentários ofensivos e humilhações. No entendimento da magistrada, os relatos caracterizaram assédio moral.

A juíza destacou que a ausência de reclamações formais não afasta a ocorrência do assédio moral. Segundo ela, em situações desse tipo, é possível que a vítima deixe de denunciar os fatos por receio de sofrer retaliações.

Ao fixar a indenização em R$ 2,5 mil, a magistrada considerou a importância do bem jurídico violado, o grau de culpa da empresa, a capacidade econômica das partes, os transtornos sofridos pelo trabalhador e o caráter pedagógico da condenação.

Em decisão unânime, os julgadores da Sexta Turma do TRT-MG mantiveram a sentença nesse aspecto. O TRT de Minas também negou seguimento aos recursos de revista apresentados pelas partes.

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