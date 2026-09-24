TRABALHO

Funcionário é humilhado e chamado de ‘gordinho’ pelo chefe, processa empresa e vai ganhar indenização

Duas testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o trabalhador sofria humilhações por causa do peso

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:38

Justiça Crédito: Shutterstock

Um auxiliar de produção de uma indústria química de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, será indenizado em R$ 2,5 mil após sofrer humilhações no ambiente de trabalho por causa do peso. Segundo a Justiça do Trabalho, ele era chamado de “gordinho” e alvo de comentários ofensivos feitos pelo próprio chefe.

A empresa negou os fatos. No entanto, duas testemunhas ouvidas no processo confirmaram que o trabalhador era chamado de “gordinho” e sofria humilhações por causa do peso, inclusive durante reuniões e na presença de outros colegas.

Uma das testemunhas afirmou que havia ridicularizações relacionadas ao peso do trabalhador, enquanto outra relatou que os comentários ofensivos partiam do próprio superior hierárquico.

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Para a juíza Rafaela Campos Alves, titular da 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, os depoimentos foram suficientes para comprovar que o trabalhador era submetido, de forma repetida, a comentários ofensivos e humilhações. No entendimento da magistrada, os relatos caracterizaram assédio moral.

A juíza destacou que a ausência de reclamações formais não afasta a ocorrência do assédio moral. Segundo ela, em situações desse tipo, é possível que a vítima deixe de denunciar os fatos por receio de sofrer retaliações.

Ao fixar a indenização em R$ 2,5 mil, a magistrada considerou a importância do bem jurídico violado, o grau de culpa da empresa, a capacidade econômica das partes, os transtornos sofridos pelo trabalhador e o caráter pedagógico da condenação.