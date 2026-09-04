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Funcionário desenvolve doença após trabalhar nove meses no sol e sem água, processa empresa e ganha indenização na Justiça

TRT-3 reconheceu que as condições de trabalho contribuíram para o adoecimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:58

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um trabalhador que atuava como capinador e desenvolveu insuficiência renal aguda após sucessivos episódios de desidratação durante o expediente deverá ser indenizado pela empresa de engenharia ambiental onde trabalhava. A condenação foi mantida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais(TRT-3), que reconheceu a relação de concausalidade entre as condições de trabalho e o adoecimento do funcionário.

O empregado foi contratado para realizar serviços de capina e permaneceu cerca de nove meses na empresa antes de ser dispensado sem justa causa. Durante o período, passou mal diversas vezes enquanto trabalhava, chegando a desmaiar em serviço e precisar de atendimento médico. Posteriormente, foi internado com sintomas de desidratação e recebeu diagnóstico de insuficiência renal aguda, além de apresentar novos problemas gastrointestinais.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

A perícia apontou que o trabalho contribuiu para o desenvolvimento do quadro de saúde. O funcionário realizava roçada em áreas urbanas e rurais, muitas vezes em locais de difícil acesso, permanecendo exposto diretamente ao sol e com acesso limitado à água potável. Segundo o laudo, a combinação desses fatores favoreceu episódios de desidratação e diarreia que evoluíram para a insuficiência renal.

Além dos problemas relacionados à saúde, o processo revelou condições consideradas inadequadas no ambiente de trabalho. Testemunhas relataram falta de instalações sanitárias, ausência de espaço para refeições e descanso e restrições no acesso à água. Os trabalhadores, segundo o depoimento, chegavam a fazer as refeições sentados no chão, enquanto a comida permanecia dentro de mochilas ou no caminhão da empresa, exposta às condições climáticas.

A relatora do processo, desembargadora Taísa Maria Macena de Lima, destacou que o fato de o trabalhador ter se recuperado posteriormente não elimina os prejuízos provocados pelo adoecimento e pelo período de incapacidade temporária. Para ela, ficou demonstrado que as condições de trabalho contribuíram para o quadro clínico e que houve violação aos direitos do empregado. A empresa foi responsabilizada com base nas normas que tratam da obrigação de garantir saúde, higiene e segurança no ambiente laboral.

A Décima Turma manteve duas indenizações por danos morais determinadas em primeira instância: R$ 5 mil pelo desenvolvimento da doença ocupacional e outros R$ 5 mil pelas condições inadequadas de trabalho. Tanto a empresa, que buscava afastar a condenação, quanto o trabalhador, que pretendia aumentar os valores, tiveram os recursos rejeitados nesse ponto. Segundo o colegiado, as quantias são proporcionais à gravidade da conduta, à extensão dos danos e às circunstâncias do caso.

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