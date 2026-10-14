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Funcionário é contratado como garçom, vira churrasqueiro em restaurante e consegue adicional após entrar na Justiça

TRT do Rio Grande do Sul entendeu que a nova atividade exigia procedimentos mais complexos; decisão não admite mais recursos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:09

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS)
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) Crédito: Divulgação/CNJ

Um restaurante terá de pagar adicional salarial de 20% a um funcionário contratado como garçom que, cinco meses depois de começar a trabalhar, passou a exercer a função de churrasqueiro. A decisão foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que considerou a nova atividade mais complexa do que aquela prevista inicialmente no contrato. A condenação havia sido determinada pelo juiz Elson Rodrigues da Silva Junior, titular da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

Na avaliação do magistrado, a mudança de função representou uma alteração nas condições contratuais que justificava o pagamento adicional. A empresa recorreu, argumentando que as tarefas desempenhadas pelo trabalhador eram compatíveis com o contrato e que a mudança não representou promoção, aumento de responsabilidade ou atribuição de confiança especial que justificasse um reajuste salarial.

Justiça

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Ao analisar o recurso, o relator do caso, juiz convocado Marcelo Papaléo de Souza, destacou que o trabalho de churrasqueiro geralmente exige o domínio de procedimentos mais complexos e, por isso, é associado a uma remuneração superior à de garçom. Para ele, ficou caracterizada uma alteração contratual prejudicial ao empregado, e o percentual de 20% foi considerado adequado às relações salariais de estabelecimentos semelhantes em Porto Alegre.

O julgamento também reconheceu que R$ 500 pagos a cada quinzena, sem registro na folha salarial, devem ser incorporados à remuneração do funcionário. O adicional de 20% deverá incidir também sobre essa quantia. A empresa ainda foi condenada a pagar os intervalos intrajornada que não foram usufruídos.

A decisão teve a participação da juíza convocada Cacilda Ribeiro Isaacsson e do desembargador André Reverbel Fernandes. O acórdão transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso.

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