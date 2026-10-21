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Funcionário é empurrado por colega após briga, atravessa parede e cai de seis metros em concessionária da Nissan

Vítima está em estado gravíssimo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:42

Funcionário atravessou parede e caiu
Funcionário atravessou parede e caiu Crédito: Reprodução

Uma discussão sobre a movimentação de veículos em uma concessionária na zona leste de São Paulo (SP) terminou com um funcionário de 28 anos em estado gravíssimo e outro, de 47, preso. Segundo a polícia, o homem mais velho empurrou o colega, que atravessou uma parede de drywall e caiu de aproximadamente seis metros.

O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira (20), na Nissan Sinal Radial, na rua Almirante Brasil, na Mooca. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o desentendimento entre os funcionários antecedeu o empurrão, na parte superior do estabelecimento.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital. A Polícia Militar informou que o estado de saúde do trabalhador é gravíssimo. A vítima foi identificada como Caio, e o suspeito, como José Wilson, segundo o Cidade Alerta, da Record.

A parede rompida apareceu em imagens exibidas pelo Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. Segundo a emissora, um andaime foi montado no local para o reparo da estrutura.

O registro da ocorrência foi feito no 8º Distrito Policial, no Brás, como lesão corporal de natureza grave. As autoridades também não divulgaram o nome do suspeito.

Em nota, a Nissan afirmou que acompanha a situação e que a concessionária está "oferecendo todo o suporte necessário aos envolvidos e colaborando integralmente com as autoridades competentes para a apuração dos fatos".

"Por respeito às pessoas envolvidas e ao andamento das investigações, não comentaremos detalhes adicionais neste momento", acrescentou a montadora.

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