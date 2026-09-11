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Funcionário falta ao trabalho, admite que usaria atestados para ser demitido e Justiça mantém justa causa

Técnico em serviços automotivos ficou seis dias ausente sem justificativa e abandonou o posto em outras duas ocasiões; TRT-RS considerou que houve desídia e quebra de confiança

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00

Funcionário falta ao trabalho, admite que usaria atestados para ser demitido e Justiça mantém justa causa
Funcionário falta ao trabalho, admite que usaria atestados para ser demitido e Justiça mantém justa causa Crédito: Imagem gerada pela IA

Um técnico em serviços automotivos que faltou injustificadamente ao trabalho e admitiu que pretendia apresentar atestados médicos até ser dispensado pela empresa teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça do Trabalho. A decisão foi unânime da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS).

O trabalhador atuou em diferentes funções na empresa durante quase 12 anos. Após retornar de uma licença para tratamento de saúde, ele ficou seis dias sem comparecer ao trabalho sem apresentar justificativa e, em outras duas ocasiões, deixou o posto durante o expediente. Além das faltas, mensagens trocadas com um gestor registraram que o trabalhador pretendia apresentar atestados médicos até que a empresa decidisse demiti-lo sem justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Trabalhador tentou reverter justa causa

A empresa aplicou a demissão por justa causa com fundamento no artigo 482, alínea “e”, da CLT, que prevê a desídia no desempenho das funções. Na Justiça, o trabalhador negou ter cometido as condutas apontadas e afirmou que a penalidade máxima não seria adequada. Ele também argumentou que a empresa não havia aplicado medidas disciplinares de forma gradativa antes da justa causa. A empresa, por outro lado, sustentou que o comportamento representou desonestidade e quebra de confiança.

Conversas e registros de ponto pesaram na decisão

Na primeira instância, o juiz Silvionei do Carmo, da 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, considerou válidos os motivos apresentados pela empresa. Entre os elementos analisados estavam o depoimento do próprio trabalhador, no qual admitiu a intenção de ser demitido, as atas notariais das conversas mantidas com o gerente e os registros dos cartões-ponto.

Para o magistrado, o conjunto de provas demonstrou que a conduta era suficiente para romper a confiança necessária à continuidade do vínculo de emprego. “O comportamento do empregado é suficiente para a quebra da confiança inerente ao vínculo de emprego e autoriza a despedida por justa causa por desídia”, afirmou o juiz.

TRT-RS mantém demissão por justa causa

O caso chegou ao TRT-RS após recursos apresentados pelas partes sobre diferentes questões do processo. A forma de encerramento do contrato, porém, foi mantida. Para o relator, desembargador Ricardo Martins Costa, a combinação entre as faltas injustificadas e a intenção declarada de apresentar atestados até conseguir uma demissão sem justa causa caracterizou desídia e quebra de confiança.

Segundo o magistrado, o trabalhador buscava ser dispensado sem justa causa para receber os direitos decorrentes dessa modalidade de encerramento do contrato. “A gravidade do ato justifica a justa causa aplicada, atendendo ao critério da proporcionalidade e gradação da penalidade”.

O relator também destacou que, além das faltas, a conduta atingiu a confiança e a boa-fé necessárias para a manutenção da relação de emprego. A decisão foi acompanhada pelo desembargador Roger Ballejo Villarinho e pela desembargadora Rosane Serafini Casa Nova. Cabe recurso da decisão.

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