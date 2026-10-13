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Funcionário ganha título de '1º escravo CLT' em confraternização de fim de ano, processa empresa e ganha indenização na Justiça

Caso ocorreu em dezembro de 2024, durante uma confraternização na fábrica de Suzano, em São Paulo; decisão cabe recurso

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:25

Kimberly-Clark Brasil
Kimberly-Clark Brasil Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho condenou a Kimberly-Clark Brasil a pagar R$ 15 mil por danos morais a um técnico de segurança do trabalho terceirizado que recebeu um certificado com o título “1º Escravo CLT” durante uma confraternização de fim de ano. O episódio ocorreu na fábrica da empresa em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, segundo informações do g1.

O caso aconteceu em 6 de dezembro de 2024, durante um evento de encerramento de ano organizado pelo setor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS), no grêmio esportivo da fábrica. Na ocasião, o funcionário foi chamado diante dos presentes para receber o documento, que trazia o título ofensivo, a assinatura de um supervisor e um carimbo com o nome e o endereço da unidade da empresa.

Justiça

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A entrega do certificado foi acompanhada por uma projeção em telão, e fotografias da confraternização foram compartilhadas em um grupo corporativo de mensagens. Outros três técnicos de segurança do trabalho também receberam premiações na categoria “Escravos CLT”.

Na sentença, a juíza Juliana Ranzani destacou a gravidade da expressão utilizada e seu significado histórico. Para a magistrada, associar um trabalhador assalariado à figura de uma pessoa escravizada, em uma cerimônia pública diante de funcionários de diferentes setores, representa uma forma grave de humilhação.

A juíza afirmou que a palavra “escravo evoca a maior chaga da história humana e brasileira, marcada pela desumanização, violência institucional e aniquilação de direitos fundamentais”. Ela também classificou a conduta como “altamente aviltante, violenta e reprovável”.

Em manifestação sobre a decisão, a Kimberly-Clark Brasil informou que tomou conhecimento da sentença relacionada aos fatos ocorridos durante a confraternização de funcionários terceirizados, em 2024. A empresa lamentou o episódio e afirmou que a ação partiu de um pequeno grupo de pessoas e não representa os valores da companhia.

Além da indenização, a companhia deverá pagar honorários advocatícios de 10%. A sentença ainda pode ser contestada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

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