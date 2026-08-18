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Funcionário negro é obrigado a cortar cabelo por loja, processa empresa por danos morais e ganha indenização na Justiça

Fiscal de loja foi enviado a uma barbearia mesmo após afirmar que já mantinha cabelo e barba aparados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:48

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Um fiscal de loja que afirmou ter sido obrigado a cortar o cabelo e retirar a barba para atender a um padrão estético exigido no trabalho conseguiu na Justiça o reconhecimento da rescisão indireta do contrato e uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi proferida pela 34ª Vara do Trabalho de São Paulo.

O trabalhador, que é negro, relatou que foi retirado do posto onde atuava e enviado a uma barbearia mesmo depois de informar que já mantinha o cabelo e a barba aparados. Segundo o processo, a ordem partiu da empresa responsável pela prestação do serviço e não tinha relação comprovada com questões de higiene ou segurança.

Uma testemunha ouvida no processo confirmou que não existia justificativa sanitária ou higiênica para exigir a mudança na aparência do funcionário. Além disso, uma gravação apresentada nos autos registrou um representante da primeira empresa ré recomendando que o fiscal cortasse o cabelo e retirasse a barba para que o “estigma” ficasse no passado.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

Ao analisar as provas, a juíza Marcele Carine dos Praseres Soares entendeu que a exigência ultrapassou os limites do poder do empregador e caracterizou discriminação estética. Para a magistrada, obrigar o trabalhador a modificar características pessoais sem demonstrar uma necessidade relacionada à saúde ou à segurança atingiu sua dignidade e sua liberdade individual.

Na sentença, a juíza também destacou o impacto racial da exigência. “Ao qualificar o cabelo crespo e a barba de pessoas negras como estigmas a serem eliminados ou ocultados para fins de credibilidade corporativa, as reclamadas perpetuam a desvalorização sistemática dos corpos negros e impõem barreiras racistas de acesso e permanência no mercado de trabalho”, pontuou.

A decisão levou em consideração ainda o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além dos R$ 20 mil por danos morais, as empresas envolvidas foram condenadas solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da rescisão indireta.

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Tags:

Processo Decisão Trabalhador Justiça do Trabalho

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