DECISÃO

Funcionário obrigado a vestir uniforme usado de colega em fábrica consegue indenização na Justiça

Tribunal reconheceu constrangimento pelo uso de roupa inadequada e violação da privacidade

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:51

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Uma fábrica de embalagens terá de indenizar um funcionário que recebeu um uniforme usado e incompatível com seu tamanho em Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$ 2,5 mil por danos morais e R$ 600 por danos materiais.

O trabalhador, que atuava como auxiliar de depósito, afirmou à Justiça que recebeu uma calça jeans usada, que havia pertencido a outro funcionário, enquanto os colegas receberam peças novas. Por causa do tamanho inadequado da roupa, ele precisou utilizar as próprias calças durante o expediente, o que provocou desgaste das peças pessoais.

Na ação, o funcionário também relatou que a empresa cortou o cadeado do armário onde guardava seus pertences, sem providenciar outro dispositivo de segurança. O caso foi analisado inicialmente pela 2ª Vara do Trabalho de Barbacena.

Justiça 1 de 4

A fábrica recorreu da condenação e alegou que a entrega do uniforme usado foi um problema pontual de logística. Sobre o armário, afirmou que o rompimento do cadeado ocorreu por uma medida administrativa, sem intenção de violar a privacidade do empregado. A empresa também pediu a exclusão ou redução da indenização. O trabalhador, por sua vez, solicitou o aumento do valor por danos morais.

Ao analisar os recursos, a Oitava Turma manteve a decisão. Testemunhas confirmaram que os demais funcionários recebiam uniformes novos, enquanto o auxiliar ganhou uma peça usada e inadequada ao seu porte físico. O relator, juiz convocado Jessé Cláudio Franco de Alencar, avaliou que a situação expôs o trabalhador a constrangimento e atingiu sua dignidade.