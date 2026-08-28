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Funcionário posta freela nas redes sociais durante licença médica, é demitido por justa causa de empresa e perde processo na Justiça

Nona Turma do TRT-MG manteve a justa causa após fotos do WhatsApp serem usadas como prova contra o empregado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:54

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Um funcionário de Belo Horizonte acabou demitido por justa causa depois que publicações feitas por ele próprio no WhatsApp indicaram que estava trabalhando para outro empregador durante um período em que deveria estar afastado por problemas de saúde. O trabalhador, que apresentou atestado médico por diarreia e gastroenterite, chegou a recorrer à Justiça contra a empresa, mas perdeu o processo.

A empresa descobriu as publicações feitas pelo funcionário enquanto ele esteve afastado entre os dias 30 de julho e 1º de agosto de 2024. Em uma imagem publicada no status do WhatsApp, aparecia uma motocicleta acompanhada da frase: “Bora começar os trabalhos, né”. Horas depois, o trabalhador publicou uma foto de uma pizza com a legenda: “Merecido, né”.

Para a empresa, que atua no ramo varejista de cosméticos e produtos de higiene pessoal, as imagens demonstravam que o empregado havia prestado serviços para outro empregador justamente durante o período coberto pelo atestado médico. Diante disso, ele foi dispensado por justa causa.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Justiça por Shutterstock

O trabalhador procurou a Justiça do Trabalho e alegou que a punição havia sido injusta. Também questionou a força das imagens como prova da suposta falta grave. Em primeira instância, porém, a 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte rejeitou os pedidos e manteve a dispensa.

A decisão foi confirmada pela Nona Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG). Para os julgadores, ficou comprovado que o funcionário prestou serviços para outro empregador enquanto estava formalmente afastado do trabalho por motivo de saúde.

A relatora do caso, a juíza convocada Sandra Maria Generoso Thomaz Leidecker, apontou que a conduta revelou má-fé e que a empresa aplicou a punição logo após tomar conhecimento dos fatos. “A falta é grave, pois revela má-fé do empregado”, destacou a magistrada.

O trabalhador não negou que estava afastado por atestado médico, nem questionou a autenticidade das imagens usadas pela empresa. Também não conseguiu contestar a data das postagens. Para a Justiça, o caso representou quebra de confiança e violação da boa-fé na relação de trabalho. A decisão não foi mais contestada e o processo já foi arquivado definitivamente.

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