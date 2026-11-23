DECISÃO

Funcionário que era chamado de 'neguinho' por gerente em empresa consegue indenização na Justiça

TST manteve indenização de R$ 10 mil por racismo recreativo após trabalhador ser alvo de apelidos diante dos colegas.

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:07

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

Um gerente foi condenado pela Justiça do Trabalho após chamar um funcionário de “neguinho” e “negão” em tom de deboche na frente de outros colegas. O caso levou duas empresas do mesmo grupo econômico a serem obrigadas a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais ao trabalhador. A decisão foi mantida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que classificou a prática como racismo recreativo e assédio moral.

O funcionário trabalhava como cilindreiro em uma panificadora, função que consiste em operar equipamentos utilizados para sovar e uniformizar massas. Segundo o relato apresentado à Justiça, o gerente recorria frequentemente aos apelidos racistas diante de outros seis trabalhadores do setor. Mesmo após pedir que fosse tratado pelo próprio nome, o empregado continuou sendo chamado pelas expressões. Uma testemunha confirmou as situações e relatou que o superior fazia os comentários enquanto ria, em tom de deboche.

Na tentativa de afastar a condenação, as empresas M&M Foods Panificação Ltda. e Net Express Mairiporã Ltda., ambas de São Paulo, alegaram que não havia provas de violação à honra, à imagem ou à dignidade do funcionário. As companhias também argumentaram que palavras como “neguinho” e “negão” não são necessariamente utilizadas com intenção ofensiva e podem aparecer em formas cotidianas de tratamento.

Justiça 1 de 4

O entendimento, no entanto, foi diferente na 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, que determinou o pagamento de R$ 10 mil ao trabalhador. A decisão foi posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Para o tribunal, a postura do gerente teve caráter racista, comprometeu o ambiente profissional e atingiu a dignidade e o equilíbrio emocional do funcionário. A avaliação também considerou que a conduta é discriminatória independentemente da intenção alegada pelo superior ou da cor de sua pele.

Ao analisar o recurso das empresas, o ministro Agra Belmonte, relator do caso no TST, destacou que o racismo recreativo acontece quando manifestações preconceituosas são apresentadas como brincadeiras ou tentativas de humor. Segundo o entendimento exposto no voto, esse tipo de comportamento utiliza estereótipos raciais para diminuir e constranger pessoas, não podendo ser confundido com uma forma inofensiva de descontração.