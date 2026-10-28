Funcionário será indenizado após ser obrigado a tomar banho em chuveiro sem divisórias na empresa

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Perla Ribeiro
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:28
A General Motors do Brasil Ltda. terá que pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a um operador de produção que utilizava chuveiros sem portas ou divisórias no vestiário masculino da empresa. A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que a exposição da intimidade dos empregados nessas condições viola a dignidade humana, mesmo quando o banho ocorre na presença de colegas do mesmo sexo. A decisão foi unânime.
O operador trabalhava na GM desde 2004 e apresentou a reclamação trabalhista em 2019. No processo, relatou que exercia atividades braçais e tomava banho no vestiário masculino após o expediente. Segundo ele, os chuveiros eram coletivos e não tinham divisórias, obrigando os funcionários a se expor diante dos colegas.
O trabalhador também apontou uma diferença em relação ao vestiário feminino, onde, segundo seu relato, havia divisórias para preservar a intimidade das empregadas. Para ele, não havia justificativa para o tratamento diferente. Em primeira instância, o pedido de indenização foi negado. A sentença considerou que o trabalhador utilizava os banheiros havia mais de 20 anos e que não havia prova concreta de constrangimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, manteve a decisão.
Para o tribunal regional, embora a empresa descumprisse normas relacionadas às condições de higiene e conforto no ambiente de trabalho, a ausência de divisórias, por si só, não seria suficiente para caracterizar uma violação à honra ou à dignidade do empregado. O TRT também considerou que, conforme depoimento do próprio trabalhador, o banho não era obrigatório e ele poderia optar por tomar banho em casa. O empregado recorreu ao TST para tentar reverter a decisão.
TST reconheceu violação à intimidade
Ao analisar o caso, o relator, ministro Amaury Rodrigues, destacou que a empresa tem o dever de garantir condições mínimas de preservação da intimidade dos trabalhadores. Para o ministro, submeter empregados a banhos coletivos sem qualquer separação, mesmo diante de colegas do mesmo sexo, representa uma ofensa à intimidade e à dignidade humana. Com o entendimento da Primeira Turma, a GM foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais. A decisão foi unânime.