DECISÃO

Funcionário será indenizado após ser obrigado a tomar banho em chuveiro sem divisórias na empresa

TST entendeu que a falta de portas e divisórias nos vestiários violava a intimidade e a dignidade do trabalhador; decisão foi unânime

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:28

Funcionário será indenizado após ser obrigado a tomar banho em chuveiro sem divisórias na empresa Crédito: Imagem gerada pela IA

A General Motors do Brasil Ltda. terá que pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais a um operador de produção que utilizava chuveiros sem portas ou divisórias no vestiário masculino da empresa. A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que a exposição da intimidade dos empregados nessas condições viola a dignidade humana, mesmo quando o banho ocorre na presença de colegas do mesmo sexo. A decisão foi unânime.

O operador trabalhava na GM desde 2004 e apresentou a reclamação trabalhista em 2019. No processo, relatou que exercia atividades braçais e tomava banho no vestiário masculino após o expediente. Segundo ele, os chuveiros eram coletivos e não tinham divisórias, obrigando os funcionários a se expor diante dos colegas.

O trabalhador também apontou uma diferença em relação ao vestiário feminino, onde, segundo seu relato, havia divisórias para preservar a intimidade das empregadas. Para ele, não havia justificativa para o tratamento diferente. Em primeira instância, o pedido de indenização foi negado. A sentença considerou que o trabalhador utilizava os banheiros havia mais de 20 anos e que não havia prova concreta de constrangimento. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, manteve a decisão.

Para o tribunal regional, embora a empresa descumprisse normas relacionadas às condições de higiene e conforto no ambiente de trabalho, a ausência de divisórias, por si só, não seria suficiente para caracterizar uma violação à honra ou à dignidade do empregado. O TRT também considerou que, conforme depoimento do próprio trabalhador, o banho não era obrigatório e ele poderia optar por tomar banho em casa. O empregado recorreu ao TST para tentar reverter a decisão.

TST reconheceu violação à intimidade